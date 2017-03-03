18:12, 07 Mart 2017 SalÄ±

Bakan MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya'ya gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zereÂ Almanya'nÄ±nÂ HamburgÂ kentine gitti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã¶zel uÃ§akla saat 17.10'da Hamburg'a hareket etti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, bu akÅŸam Hamburg'taki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±yla bir araya geleceÄŸi, yarÄ±n da Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Berlin'de turizm fuarÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸi bildirildi.

"VATANDAÅžLARIMIZLA BÄ°R ARAYA GELECEÄžÄ°Z"

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'ya hareket etmeden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu akÅŸam Hamburg'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceklerine dikkati Ã§ekerek, "Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur. Avrupa standartlarÄ± ve deÄŸerleri de tam olarak bunu sÃ¶ylÃ¼yor." demiÅŸti.