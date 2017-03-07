18:19, 07 Mart 2017 SalÄ±

Wikileaks, CIA'den geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±nladÄ±





Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) Siber Ä°stihbarat Merkezi'nden geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Wikileaks internet sitesi,Â ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA)Â Siber Ä°stihbarat Merkezi'nden geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±mladÄ±. Associated Press ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, belgelerin dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼n doÄŸruluÄŸu henÃ¼z onaylanmazken, CIA yetkililerinden konuya iliÅŸkin herhangi bir aÃ§Ä±klama gelmedi. Ã‡eÅŸitli kuruluÅŸlara gÃ¼venlik hizmeti sunan Rendition Infosec'in kurucusu Jake Williams sÃ¶z konusu belgeleri incelediÄŸini ve belgelerin doÄŸru olabileceÄŸini ifade etti. Uzun sÃ¼redir Ã¼st dÃ¼zey devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± yayÄ±mlayan Wikileaks'in son hamlesi, "CIA'in siber casusluk yÃ¶ntemlerini ne ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ±na dair aydÄ±nlatÄ±cÄ± bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± sunacaÄŸÄ±" deÄŸerlendirmelerine neden oldu.

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