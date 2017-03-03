18:49, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ekonomi BakanÄ± Zeybekci'den Bild'e dava

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekonomi BakanÄ±Â Nihat Zeybekci,Â Bild'de yayÄ±mlanan habere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Almanya'da demokrasiyle baÄŸdaÅŸmayan yasaklara Ã§anak tutan Bild'in, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± ve hÃ¼kÃ¼metinin bir bakanÄ±na izahÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayan ve aÄŸÄ±r hakaret iÃ§eren ifadelerle saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Asla kabul edemeyecek bu Ã§irkin saldÄ±rÄ±nÄ±n, habercilik kisvesinde gazetecilik adÄ± altÄ±nda yapÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n Ã§ok daha vahim olduÄŸuna dikkati Ã§eken Zeybekci, "Haber olarak nitelendirilemeyecek sÃ¶z konusu yazÄ±nÄ±n, pervasÄ±zca iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸu zedelemek ve toplumlarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki iyi iliÅŸkileri bozmaktan Ã¶te bir iÅŸlevi olamadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki bir Ã¼lkenin resmi makamlarÄ±nÄ± temsil eden kiÅŸileri hedef alan bÃ¶yle seviyesiz hakaretler sadece ÅŸahÄ±slarÄ± deÄŸil, o Ã¼lkenin bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸÄ±nÄ± hedef almaktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Zeybekci, bu Ã§erÃ§eveden yaklaÅŸÄ±mla sÃ¶z konusu yayÄ±nla ilgili yasal iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sonuna kadar takip edileceÄŸini belirterek, Almanya ve sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden gelen her fÄ±rsatta kaynaÄŸÄ± ve savunucu olduklarÄ±nÄ± iddia ettikleri demokrasi, insan haklarÄ±, basit insani etik kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± uygulamalarÄ± Ã¼zÃ¼lerek takip ettiklerini vurguladÄ±.

Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaÅŸÄ±n bilgi alma ve seÃ§me hakkÄ±nÄ± ihlal anlamÄ±na gelen yasakÃ§Ä± hiÃ§bir uygulamanÄ±n kabul edilmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Zeybekci, "Tarihi dostluÄŸumuzun ve ekonomik baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu Ã¼lkelerde aklÄ±selimi gÃ¶reve davet ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.