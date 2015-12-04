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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:42, 07 Mart 2017 SalÄ±
GÃ¼ncel
19:09, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t,Â kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, aniden rahatsÄ±zlanan BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, ambulansla eski adÄ±Â GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesiÂ (GATA) olan HaydarpaÅŸa Sultan AbdÃ¼lhamid EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirildi.

Kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedavi altÄ±na alÄ±nan BÃ¼yÃ¼kanÄ±t'Ä±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi ve bilincinin aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtildi.



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