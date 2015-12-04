Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t,Â kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, aniden rahatsÄ±zlanan BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, ambulansla eski adÄ±Â GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesiÂ (GATA) olan HaydarpaÅŸa Sultan AbdÃ¼lhamid EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirildi.
Kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle yoÄŸun bakÄ±m servisinde tedavi altÄ±na alÄ±nan BÃ¼yÃ¼kanÄ±t'Ä±n genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi ve bilincinin aÃ§Ä±k olduÄŸu belirtildi.
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Gaziantep'te terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, tutuklandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Alman internet sitesi Bild'in hakaret iÃ§eren yayÄ±nÄ±na iliÅŸkin yasal iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sonuna kadar takip edileceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã¶zel uÃ§akla Almanya'nÄ±n Hamburg kentine hareket etti
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Belediye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi, imha edilmek Ã¼zere gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz" dedi
ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki, "ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye ile daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir. Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde durdurulan otobÃ¼ste yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi
Ankara ve EskiÅŸehir'den gelen teknik ekipten oluÅŸan Kaza KÄ±rÄ±m Heyeti, Rusya'dan 2 uzmanla Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nda inceleme yaptÄ±.
Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸunca, geÃ§en yÄ±l Hakkari'de terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen SaÄŸlÄ±k Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin'in adÄ±na iÃ§erisinde 3 binin Ã¼zerinde kitap bulunan kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, askeri Ã¶rgÃ¼tlenmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi belirtilen FETÃ–'nÃ¼n, kendisine baÄŸlÄ± askerleri Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in NATO gÃ¶revlendirmesiyle ABD'ye gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,"Birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ä°slamofobya odaklarÄ±yla Ä°slamâ€™Ä±n ismini kullanarak terÃ¶rle Ä°slamâ€™Ä± eÅŸ anlamlÄ± hale getirmek isteyen Ã§evreler, aslÄ±nda aynÄ± odaklardÄ±r" dedi
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±nÄ± alacak Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelinin atÄ±lacaÄŸÄ± 18 Mart iÃ§in bÃ¶lgede geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
Hatay'da dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu ve Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu