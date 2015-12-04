Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

"HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik engelleme var"

AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz" dedi