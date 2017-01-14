GÃ¼ncelleme: 02:13, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÄ°KA, genÃ§ doktorlar ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencilerini buluÅŸturdu





TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle, KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) desteÄŸiyle,Â KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§Â doktorÂ veÂ tÄ±p Ã¶ÄŸrencisiÂ buluÅŸtu. TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KaradaÄŸ'Ä±n Budva ÅŸehrinde, TÄ°KA'nÄ±n ana sponsorluÄŸu ve KaradaÄŸ TÄ±p Ã–ÄŸrencileri UluslararasÄ± BirliÄŸi (MoMSIC) ev sahipliÄŸinde 2017 yÄ±lÄ± organ nakli konulu mart ayÄ± genel kurul toplantÄ±sÄ± ile bilim ve eÄŸitim konferansÄ± dÃ¼zenlendi. 120 ÃœLKEDEN BÄ°N 200 GENÃ‡ DOKTOR VE TIP Ã–ÄžRENCÄ°SÄ° KATILDI TÄ°KA tanÄ±tÄ±m filminin de izletildiÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'nin KaradaÄŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serhat Galip, KaradaÄŸ SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kenan HrapoviÃ§, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Genel Sekreteri Bente Mikellsen, KaradaÄŸ Devlet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Goran NikoliÃ§, TÄ°KA yetkilileri, yabancÄ± misyon temsilcileri ile 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende konuÅŸan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Galip, TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m eli olan TÄ°KA'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde ihtiyaÃ§ duyulan her alanda Ã¶nemli iÅŸ birliÄŸi projeleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, konferansÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. TÄ°KA KaradaÄŸ Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Altun da baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n KaradaÄŸ genelinde birÃ§ok projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini belirterek, konferansÄ±n Budva'da dÃ¼zenlenmesinin Ã¼lkenin tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu ve 2017'de projelerin devam edeceÄŸini kaydetti.

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