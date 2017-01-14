TÄ°KA, genÃ§ doktorlar ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencilerini buluÅŸturdu

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) desteÄŸiyle,Â KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§Â doktorÂ veÂ tÄ±p Ã¶ÄŸrencisiÂ buluÅŸtu.
TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KaradaÄŸ'Ä±n Budva ÅŸehrinde, TÄ°KA'nÄ±n ana sponsorluÄŸu ve KaradaÄŸ TÄ±p Ã–ÄŸrencileri UluslararasÄ± BirliÄŸi (MoMSIC) ev sahipliÄŸinde 2017 yÄ±lÄ± organ nakli konulu mart ayÄ± genel kurul toplantÄ±sÄ± ile bilim ve eÄŸitim konferansÄ± dÃ¼zenlendi.
TÄ°KA tanÄ±tÄ±m filminin de izletildiÄŸi konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, TÃ¼rkiye'nin KaradaÄŸ BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Serhat Galip, KaradaÄŸ SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Kenan HrapoviÃ§, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Genel Sekreteri Bente Mikellsen, KaradaÄŸ Devlet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Goran NikoliÃ§, TÄ°KA yetkilileri, yabancÄ± misyon temsilcileri ile 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi katÄ±ldÄ±.
TÃ¶rende konuÅŸan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Galip, TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m eli olan TÄ°KA'nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde ihtiyaÃ§ duyulan her alanda Ã¶nemli iÅŸ birliÄŸi projeleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek, konferansÄ±n yapÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.
TÄ°KA KaradaÄŸ Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Altun da baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n KaradaÄŸ genelinde birÃ§ok projeyi hayata geÃ§irdiÄŸini belirterek, konferansÄ±n Budva'da dÃ¼zenlenmesinin Ã¼lkenin tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu ve 2017'de projelerin devam edeceÄŸini kaydetti.
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle, KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi buluÅŸtu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n, ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerini birleÅŸtiriyor, milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz" dedi
BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–znur, "Partimizin referandumla ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler bittikten sonra Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Destici aÃ§Ä±klayacaktÄ±r" dedi.
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Gaziantep'te terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, tutuklandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Alman internet sitesi Bild'in hakaret iÃ§eren yayÄ±nÄ±na iliÅŸkin yasal iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sonuna kadar takip edileceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã¶zel uÃ§akla Almanya'nÄ±n Hamburg kentine hareket etti
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Belediye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi, imha edilmek Ã¼zere gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz" dedi
ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki, "ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye ile daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir. Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±