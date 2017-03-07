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GÃ¼ncelleme: 04:21, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Maarif VakfÄ±'ndan Cibuti'de bÃ¼yÃ¼k eÄŸitim hamlesi
Maarif VakfÄ±'ndan Cibuti'de bÃ¼yÃ¼k eÄŸitim hamlesi

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ve Cibuti EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã¼Ã§ farklÄ± alanda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ±Â (TMV),Â Cibuti'yle Ã¼Ã§ farklÄ± alanda imzaladÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ±yla Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼kÂ eÄŸitim hamlesiÂ baÅŸlattÄ±.

TMV BaÅŸkanvekili BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Dr. Hasan Yavuz ve TMV Afrika Dairesi BaÅŸkanÄ±Â Tuncay Ã‡ilesiz, Cibuti Milli EÄŸitim BakanÄ± Mustafa Muhammed Mahmud ile TMV'ye 50 dÃ¶nÃ¼m arazi tahsis edilmesi, eylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren Ã¼lkede ilkokul ve anaokulu dÃ¼zeyinde eÄŸitim hizmeti verilmeye baÅŸlanmasÄ± ve bir dil okulu kurulmasÄ± konusunda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±.

Ä°mza sonrasÄ± aÃ§Ä±klamada bulunan Yavuz, Cibuti'de Ã§ok verimli ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ifade ederek, eÄŸitim alanÄ±nda TÃ¼rkiye ile Cibuti arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸbirliÄŸinin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Cibuti makamlarÄ±nÄ±n tahsis ettiÄŸi bir binada gelecek eylÃ¼lde Ã¶ÄŸrencilere ilkokul ve anaokulu dÃ¼zeyinde eÄŸitim vermeye baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Yavuz, Cibuti'deki bir Ã¼niversitede aÃ§Ä±lacak dil okuluyla da TMV'de istihdam edilecek personelin FransÄ±zca dil eÄŸitimi almasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Cibuti devletinin vakfa 50 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi tahsis ettiÄŸini de bildiren Yavuz, buraya da bÃ¼yÃ¼k bir eÄŸitim kompleksi inÅŸa etmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

TÃ¼rkiye'nin Cibuti'de Ã¶zel bir ekonomik bÃ¶lge kuracaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Yavuz, bu okullardan mezun olan Ã¶ÄŸrencilerin burada Ã¶nemli gÃ¶rev yÃ¼kleneceÄŸini belirtti.Â 

Somali,Â GineÂ veÂ Nijer'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) ait 18 okul, 12 bina ve 10 Ã¶ÄŸrenci yurdunu devralan vakÄ±f,Â Senegal,Â Moritanya,Â Ã‡ad,Â Gabon,Â Burkina FasoÂ veÂ Sao Tome'de de okullarÄ±n devir teslim iÅŸlemlerine iliÅŸkin anlaÅŸma imzaladÄ±.

KÄ±tada ÅŸu an Uganda, Tanzanya ve Mozambik'le gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼ren vakÄ±f yetkilileri, yakÄ±n zamanda 14 Ã¼lkeyi daha ziyaret etmeyi planlÄ±yor.

GeÃ§en haftalarda Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve Cibutili mevkidaÅŸÄ± Mustafa Muhammed Mahmud'un katÄ±lÄ±mÄ±yla iki Ã¼lke arasÄ±nda mesleki ve teknik eÄŸitim alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.



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