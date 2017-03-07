19:35, 07 Mart 2017 SalÄ±

ABD ve Rusya'dan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± bir ilk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz The Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'de MÃ¼nbiÃ§'in batÄ±sÄ±nda devriye gezdiÄŸini yazdÄ±. Gazeteye gÃ¶re bu geliÅŸme, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana savaÅŸ alanÄ±nda iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ arasÄ±ndaki en yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi.



Ä°ngiliz The Times gazetesi haberi "Amerikan ve Rus gÃ¼Ã§leri Suriye'de orta yolu buldu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdi.Â



Ä°ki Ã¼lke birliklerinin birbirlerinden yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu belirtildi.Â



The Times bir zamanlar sÄ±radan bir yer olan MÃ¼nbiÃ§'in ÅŸimdi Suriye'nin Ã§ok taraflÄ± sorununda stratejik bir kavÅŸakta bulunduÄŸunu yazdÄ±.Â



Gazeteye gÃ¶re askerler, KÃ¼rtler ile TÃ¼rkiye'nin desteklediÄŸi gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda tampon gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor.Â



Ancak bu durum aynÄ± zamanda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump dÃ¶neminde ABD ve Rusya arasÄ±ndaki yeni jeostratejik yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyor.