ABD ve Rusya'dan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± bir ilk

Ä°ngiliz The Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'de MÃ¼nbiÃ§'in batÄ±sÄ±nda devriye gezdiÄŸini yazdÄ±. Gazeteye gÃ¶re bu geliÅŸme, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana savaÅŸ alanÄ±nda iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ arasÄ±ndaki en yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi.
Ä°ngiliz The Times gazetesi haberi "Amerikan ve Rus gÃ¼Ã§leri Suriye'de orta yolu buldu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdi.Â
Ä°ki Ã¼lke birliklerinin birbirlerinden yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu belirtildi.Â
The Times bir zamanlar sÄ±radan bir yer olan MÃ¼nbiÃ§'in ÅŸimdi Suriye'nin Ã§ok taraflÄ± sorununda stratejik bir kavÅŸakta bulunduÄŸunu yazdÄ±.Â
Gazeteye gÃ¶re askerler, KÃ¼rtler ile TÃ¼rkiye'nin desteklediÄŸi gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda tampon gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor.Â
Ancak bu durum aynÄ± zamanda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump dÃ¶neminde ABD ve Rusya arasÄ±ndaki yeni jeostratejik yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyor.
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Ã§ekiÅŸen iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ ABD ve Rusya, PYD'nin kontrolÃ¼ndeki Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kasabasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸine baÅŸladÄ±
Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) Siber Ä°stihbarat Merkezi'nden geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±mladÄ±
Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Filistinli yaralandÄ±
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± ile Pakistan BaÅŸbakanÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kovacs, "Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik verilecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail Enerji, AltyapÄ± ve Su KaynaklarÄ± BakanÄ± nisanda Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Atlantik Konseyi toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunmasÄ± bekleniyor.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "ABD'nin THAAD fÃ¼ze sistemini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ve beraberindeki 600 kiÅŸilik kafileye Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlanan 7 kiÅŸi, Malezya polisince yakalandÄ±
Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmeyecek
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kanada, UkraynalÄ± askerler iÃ§in tasarlanan UNIFIER programÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±na kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda