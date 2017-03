ABD ve Rusya'dan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± bir ilk

19:35, 07 Mart 2017 Salı

ABD ve Rusya'dan İkinci Dünya Savaşı sonrası bir ilk

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz The Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'de Münbiç'in batısında devriye gezdiğini yazdı. Gazeteye göre bu gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş alanında iki büyük güç arasındaki en yakın işbirliği.



İngiliz The Times gazetesi haberi "Amerikan ve Rus güçleri Suriye'de orta yolu buldu" başlığıyla verdi.



İki ülke birliklerinin birbirlerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.



The Times bir zamanlar sıradan bir yer olan Münbiç'in şimdi Suriye'nin çok taraflı sorununda stratejik bir kavşakta bulunduğunu yazdı.



Gazeteye göre askerler, Kürtler ile Türkiye'nin desteklediği güçler arasında tampon görevi görüyor.



Ancak bu durum aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD ve Rusya arasındaki yeni jeostratejik yakınlığı gösteriyor.