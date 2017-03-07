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19:43, 07 Mart 2017 SalÄ±
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19:35, 07 Mart 2017 SalÄ±

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ABD ve Rusya'dan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± bir ilk
ABD ve Rusya'dan Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonrasÄ± bir ilk

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Ã§ekiÅŸen iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ ABD ve Rusya, PYD'nin kontrolÃ¼ndeki Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kasabasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸine baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz The Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'de MÃ¼nbiÃ§'in batÄ±sÄ±nda devriye gezdiÄŸini yazdÄ±. Gazeteye gÃ¶re bu geliÅŸme, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana savaÅŸ alanÄ±nda iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ arasÄ±ndaki en yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi.

Ä°ngiliz The Times gazetesi haberi "Amerikan ve Rus gÃ¼Ã§leri Suriye'de orta yolu buldu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla verdi.Â 

Ä°ki Ã¼lke birliklerinin birbirlerinden yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre uzaklÄ±kta olduÄŸu belirtildi.Â 

The Times bir zamanlar sÄ±radan bir yer olan MÃ¼nbiÃ§'in ÅŸimdi Suriye'nin Ã§ok taraflÄ± sorununda stratejik bir kavÅŸakta bulunduÄŸunu yazdÄ±.Â 

Gazeteye gÃ¶re askerler, KÃ¼rtler ile TÃ¼rkiye'nin desteklediÄŸi gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda tampon gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor.Â 

Ancak bu durum aynÄ± zamanda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump dÃ¶neminde ABD ve Rusya arasÄ±ndaki yeni jeostratejik yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steriyor.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere ABD rusya
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