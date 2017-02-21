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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:19, 07 Mart 2017 SalÄ±
Amerika
19:51, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Trump'tan iki Ã¼lkeye 'Kuzey Kore' gÃ¼vencesi
Trump'tan iki Ã¼lkeye 'Kuzey Kore' gÃ¼vencesi

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkan Vekili Kyo-ahn ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore'nin Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesi karÅŸÄ±sÄ±nda her iki Ã¼lkeye de gÃ¼vence verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

JaponyaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Åžinzo AbeÂ veÂ GÃ¼ney KoreÂ Devlet BaÅŸkan VekiliÂ Hwang Kyo-ahnÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸenÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n,Â Kuzey Kore'nin Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±Â balistik fÃ¼zeÂ denemesi karÅŸÄ±sÄ±nda her iki Ã¼lkeye de gÃ¼vence verdiÄŸi bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n, Abe ve Kyo-ahn ile telefonda ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) ilgili birÃ§ok kararÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a ihlali olduÄŸu vurgulandÄ± ve ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± her iki Ã¼lkenin de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yanÄ±nda olduÄŸu belirtildi.

Trump yÃ¶netiminin, ABD ordusunun tÃ¼m askeri kapasitesini kullanarak Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze tehdidini durdurmak iÃ§in tÃ¼m tedbirleri almaya devam ettiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Trump ile Japon ve GÃ¼ney Koreli liderler arasÄ±ndaki ikili temaslarÄ±n yakÄ±n bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸinin altÄ± Ã§izildi.



Ä°lgili Konular Kuzey Kore gÃ¼ney kore trump ABD Beyaz Saray
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