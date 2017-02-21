Trump'tan iki Ã¼lkeye 'Kuzey Kore' gÃ¼vencesi

JaponyaÂ BaÅŸbakanÄ±Â Åžinzo AbeÂ veÂ GÃ¼ney KoreÂ Devlet BaÅŸkan VekiliÂ Hwang Kyo-ahnÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸenÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n,Â Kuzey Kore'nin Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±Â balistik fÃ¼zeÂ denemesi karÅŸÄ±sÄ±nda her iki Ã¼lkeye de gÃ¼vence verdiÄŸi bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Trump'Ä±n, Abe ve Kyo-ahn ile telefonda ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze denemesinin BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) ilgili birÃ§ok kararÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a ihlali olduÄŸu vurgulandÄ± ve ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karÅŸÄ± her iki Ã¼lkenin de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yanÄ±nda olduÄŸu belirtildi.
Trump yÃ¶netiminin, ABD ordusunun tÃ¼m askeri kapasitesini kullanarak Kuzey Kore'nin balistik fÃ¼ze tehdidini durdurmak iÃ§in tÃ¼m tedbirleri almaya devam ettiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Trump ile Japon ve GÃ¼ney Koreli liderler arasÄ±ndaki ikili temaslarÄ±n yakÄ±n bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸinin altÄ± Ã§izildi.
Arnavut nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± PreÅŸova Vadisi'ni ziyaret eden Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Nishani, 1948 yÄ±lÄ±ndan itibaren SÄ±rbistan'Ä± ziyaret eden ilk Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± oldu
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkan Vekili Kyo-ahn ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore'nin Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesi karÅŸÄ±sÄ±nda her iki Ã¼lkeye de gÃ¼vence verdi
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Ã§ekiÅŸen iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ ABD ve Rusya, PYD'nin kontrolÃ¼ndeki Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kasabasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸine baÅŸladÄ±
Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) Siber Ä°stihbarat Merkezi'nden geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±mladÄ±
Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Filistinli yaralandÄ±
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± ile Pakistan BaÅŸbakanÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kovacs, "Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik verilecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "ABD'nin THAAD fÃ¼ze sistemini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ve beraberindeki 600 kiÅŸilik kafileye Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlanan 7 kiÅŸi, Malezya polisince yakalandÄ±
Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmeyecek
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.