BBP'nin referandum kararÄ±nÄ± Destici aÃ§Ä±klayacak

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu (YÄ°K) BaÅŸkanÄ±Â HakkÄ± Ã–znur, partininÂ halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n, istiÅŸareler bittikten sonra BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ã–znur, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, BBP'nin halk oylamasÄ±nda "HayÄ±r" diyeceÄŸine iliÅŸkin yer alan haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± olarak 4 Mart 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde Ã¼lke ve dÃ¼nya meseleleri ile ilgili bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–znur, "KonuÅŸmamda, Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyareti ve asÄ±lan sÃ¶zde bayraÄŸÄ± ve ona gÃ¶sterilen muameleyi kÄ±nadÄ±m ve tenkit ettim. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n milli gÃ¼venliÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini vurguladÄ±m. Zaten millet olarak devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. TerÃ¶re karÅŸÄ± yapÄ±lan mÃ¼cadeleyi desteklediÄŸimizi sÃ¶yledim. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili ÅŸahsi fikrimi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi paylaÅŸtÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ã–znur, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Partimizin referandum ile ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler tamamlandÄ±ktan sonra, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±nÂ Mustafa DesticiÂ aÃ§Ä±klayacaktÄ±r. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur."
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FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
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BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–znur, "Partimizin referandumla ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler bittikten sonra Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Destici aÃ§Ä±klayacaktÄ±r" dedi.
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FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
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AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz" dedi
ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki, "ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye ile daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir. Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde durdurulan otobÃ¼ste yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi
Ankara ve EskiÅŸehir'den gelen teknik ekipten oluÅŸan Kaza KÄ±rÄ±m Heyeti, Rusya'dan 2 uzmanla Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nda inceleme yaptÄ±.