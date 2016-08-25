19:57, 07 Mart 2017 SalÄ±

BBP'nin referandum kararÄ±nÄ± Destici aÃ§Ä±klayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu (YÄ°K) BaÅŸkanÄ±Â HakkÄ± Ã–znur, partininÂ halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n, istiÅŸareler bittikten sonra BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Ã–znur, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda, BBP'nin halk oylamasÄ±nda "HayÄ±r" diyeceÄŸine iliÅŸkin yer alan haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± olarak 4 Mart 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde Ã¼lke ve dÃ¼nya meseleleri ile ilgili bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–znur, "KonuÅŸmamda, Barzani'nin TÃ¼rkiye ziyareti ve asÄ±lan sÃ¶zde bayraÄŸÄ± ve ona gÃ¶sterilen muameleyi kÄ±nadÄ±m ve tenkit ettim. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n milli gÃ¼venliÄŸimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemini vurguladÄ±m. Zaten millet olarak devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. TerÃ¶re karÅŸÄ± yapÄ±lan mÃ¼cadeleyi desteklediÄŸimizi sÃ¶yledim. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili ÅŸahsi fikrimi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimi paylaÅŸtÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ã–znur, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Partimizin referandum ile ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler tamamlandÄ±ktan sonra, Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±nÂ Mustafa DesticiÂ aÃ§Ä±klayacaktÄ±r. Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur."