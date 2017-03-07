20:01, 07 Mart 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan: Milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da tankla, topla, helikopterlerden yaÄŸan bÃ¼tÃ¼n o mermilerle, silahlarla yapamadÄ±klarÄ±nÄ± ekonomiyle, siyasi ve sosyal kaoslarla gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyenlere fÄ±rsat vermemek iÃ§in 16 Nisan'da oylanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini hazÄ±rladÄ±k." dedi.

ErdoÄŸan,Â Ankara Arena Spor Salonu'nda TÃ¼rkiye GenÃ§lik KulÃ¼bÃ¼ Federasyonu'nca (TÃœGEF) dÃ¼zenlenen, "TÃœGEF Gelecek Ä°Ã§in Evet Diyor ProgramÄ±"ndaki konuÅŸmasÄ±na "Sizlerin ÅŸahsÄ±nda TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n genÃ§lerini selamlÄ±yorum. 18-25 yaÅŸ arasÄ±nda olup da 16 Nisan'dan sonra seÃ§ilme hakkÄ± elde edecek genÃ§leri ayrÄ±ca selamlÄ±yorum." sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.

TÃœGEF BaÅŸkanÄ± Osman GÃ¶kÃ§ek'in, 15 Temmuz gecesi ilk direniÅŸ meÅŸalesini yakanlardan biri olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, 15 Temmuz akÅŸamÄ± saat 24.00 civarÄ±nda televizyondan genÃ§leri ve milleti, darbecilere karÅŸÄ± direnmeye Ã§aÄŸÄ±ran GÃ¶kÃ§ek ve ÅŸahsÄ±nda ve tÃ¼m Ankara genÃ§liÄŸine dik duruÅŸlarÄ± ve kararlÄ±lÄ±klarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃœGEF'in 2015 yÄ±lÄ±ndaki toplantÄ±sÄ±nda "Bu genÃ§lik tarih yazacak" sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, bu genÃ§liÄŸin 15 Temmuz'da tarih yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bu tarihin, Ankara ve Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesinde darbecilerin, darbe heveslilerin karÅŸÄ±sÄ±na dikilerek yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Milyonlarca insanÄ±n canÄ± pahasÄ±na tarihe nakÅŸettiÄŸi 15 Temmuz direniÅŸi, ÅŸehitleri ve gazileriyle milletimizin ÅŸeref sayfalarÄ± arasÄ±nda mÃ¼stesna bir yere sahiptir." dedi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nda, ÅŸair Arif Nihat Asya'nÄ±n "Fetih MarÅŸÄ±" isimli ÅŸiirinden, "DelikanlÄ±m, iÅŸaret aldÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼n atandan. YÃ¼rÃ¼yeceksin, millet yÃ¼rÃ¼yecek arkandan. Sana selam getirdim UlubatlÄ± Hasan'dan. Sen ki burÃ§lara bayrak olacak kumaÅŸtasÄ±n, Fatih'in Ä°stanbul'u fethettiÄŸi yaÅŸtasÄ±n." dizelerini okudu.

"FATÄ°H'Ä°N TORUNLARI OLDUKLARINI BÄ°R KEZ DAHA CÃœMLE ALEME Ä°SPAT ETTÄ°LER"

15 Temmuz gecesi genÃ§ler ve milletle, darbecilerin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Sadece darbecileri deÄŸil, arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§leri de milletimizle ve genÃ§lerimizle birlikte gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±madan darmadaÄŸÄ±n ettik. Hamdolsun, milletimizin her bir ferdi, o gece gÃ¶sterdiÄŸi kahramanlÄ±kla Fatih'in torunlarÄ± olduklarÄ±nÄ± bir kez daha cÃ¼mle aleme ispatladÄ±lar. 15 Temmuz'da tankla, topla, helikopterlerden yaÄŸan bÃ¼tÃ¼n o mermilerle, silahlarla yapamadÄ±klarÄ±nÄ± ekonomiyle, siyasi ve sosyal kaoslarla gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyenlere fÄ±rsat vermemek iÃ§in 16 Nisan'da oylanacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini hazÄ±rladÄ±k. 15 Temmuz, bu aziz milletin, bu inanÃ§lÄ± milletin, bu yÃ¼rekli milletin aynen Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nda ifade edildiÄŸi gibi 'ArkadaÅŸ, Yurduma alÃ§aklarÄ± uÄŸratma, sakÄ±n. Siper et gÃ¶vdeni, dursun bu hayasÄ±zca akÄ±n. DoÄŸacaktÄ±r sana vadettiÄŸi gÃ¼nler Hakk'Ä±n. Kim bilir, belki yarÄ±n, belki yarÄ±ndan da yakÄ±n.' Ä°ÅŸte siz bunu yaptÄ±nÄ±z."

"ÃœLKEMÄ°ZE YAPTIRILAMAYANLAR Ä°Ã‡Ä°N YÃ–NETÄ°M SÄ°STEMÄ°NÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°YORUZ"

"Biz bugÃ¼ne kadar kendi yapamadÄ±klarÄ±mÄ±z iÃ§in deÄŸil, Ã¼lkemize yaptÄ±rÄ±lamayanlar iÃ§in yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtiriyoruz. Siyaseti, milletin taleplerinin, beklentilerinin, ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir mecra olmaktan Ã§Ä±kartanlarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesmek iÃ§in yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtiriyoruz. Meclis'i hÃ¼kÃ¼met icraatlarÄ±nÄ± tÄ±kama vasÄ±tasÄ± haline getirmek isteyenlere meydanÄ± bÄ±rakmamak iÃ§in yÃ¶netim sistemini deÄŸiÅŸtiriyoruz."Â

"BAÅžBAKAN DEÄžÄ°L, SADECE CUMHURBAÅžKANI OLACAK"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "HayÄ±r'Ä±n gerekÃ§esini anlatÄ±rken ne diyor ana muhalefetin baÅŸÄ±ndaki zat, 'CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸka bir partinin, baÅŸbakan baÅŸka bir partinin genel baÅŸkanÄ± olunca, asÄ±l kavga orada Ã§Ä±kacak.' diyor. Ya burada artÄ±k baÅŸbakan olmayacak ki... BaÅŸbakan deÄŸil, sadece cumhurbaÅŸkanÄ± olacak. BaÅŸkasÄ± yok. Burada baÅŸbakan yok. O iÅŸ kapanÄ±yor artÄ±k. Ya bunu dahi Ã¶ÄŸrenememiÅŸ. Bu zata 5 tane koyun verin, 5 tane keÃ§i verin kaybeder gelir." diye konuÅŸtu.

"BUNLAR, MÄ°LLETTEN KORKUYOR"

"16 Nisan'da yeni bir sÃ¼recin baÅŸlamasÄ±na hazÄ±r mÄ±yÄ±z? Bunlar biliyorsunuz, sandÄ±ÄŸÄ± bulup oy kullanmayÄ± bile beceremediler" diye Â CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"KaÄŸÄ±thane'ye gideceÄŸi yerde KaÄŸÄ±ttepe'yi aradÄ±. BunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. 80 milyonun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n desteÄŸini alabilmesi elbette hayaldir. Her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum, bunlar cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminden korkmuyor, bunlar, milletten korkuyor." dedi.

"TENDÃœREK'TE YAKALAR VURURUZ, CUDÄ°'DE YAKALAR VURURUZ"

ErdoÄŸan, "Bu topraklar Ã¼zerinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nden baÅŸka bir devlet olabilir mi? Dar ederiz, dar. TendÃ¼rek'te yakalar vururuz, Cudi'de yakalar vururuz, Bestler Deresi'nde yakalar vururuz, Kandil'de yakalar vururuz." diye konuÅŸtu.