20:09, 07 Mart 2017 SalÄ±

Nishani'den SÄ±rbistan'a tarihi ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan'daki Arnavut nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± PreÅŸova Vadisi'ni ziyaret eden Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Bujar Nishani, 1948 yÄ±lÄ±nda Belgrad'a resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren Enver Hoca'dan sonra SÄ±rbistan'Ä± ziyaret eden ilk Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± oldu.Â

Nishani, Bujanovac ve PreÅŸova belediyelerini kapsayan ziyareti kapsamÄ±nda,Â Bujanovac Belediye BaÅŸkanÄ±Â Shaip Kamberi ve SÄ±rbistan hÃ¼kÃ¼metinin Bujanovac, PreÅŸova ve Medvedja Koordinasyon Kurulu BaÅŸkanÄ± Zoran Stankovic'in yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki siyasilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

TemaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Nishani, PreÅŸova Vadisi'ne gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bu ziyaretin, Arnavutluk'un SÄ±rbistan ile iliÅŸkilerini iyileÅŸtirmek istediÄŸini gÃ¶steren bir mesaj niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgede yaÅŸayan Arnavutlara da deÄŸinenÂ Nishani, "PreÅŸova Vadisi'ndeki Arnavut toplumunun kendi ulusal kimliÄŸini, dilini, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ ve geleneklerini korumak adÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ±, tÃ¼m Arnavut milleti iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir sembol olarak deÄŸerlendiriyoruz." ifadesini kullandÄ±.

NÄ°SHANÄ°: SON DÃ–NEMDE ARNAVUTLUK Ä°LE SIRBÄ°STAN ARASINDA OLUMLU ADIMLAR ATILDI

Nishani, son dÃ¶nemde Arnavutluk ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iki Ã¼lke baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretlerinin iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki ilginin Ã¶nemini gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±rbistan'da azÄ±nlÄ±k olan ArnavutlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip etmeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini belirten Nishani, "Kendi dillerinde eÄŸitim almak, ulusal simgelerine saygÄ± gÃ¶sterilmesi, ekonomik ve altyapÄ± geliÅŸim haklarÄ± gibi konular, SÄ±rbistan ve Arnavutluk hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±ndaki mÃ¼zakere programÄ±nda yer almaktadÄ±r." dedi.

TÃ¼m bu baÅŸlÄ±klarÄ±n her insan iÃ§in temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler olduÄŸunu ve bÃ¶lgedeki ArnavutlarÄ±n da bu haklarÄ± elde etmesi gerektiÄŸini kaydeden Nishani,Â "Arnavutlar, SÄ±rplar, Makedonlar, KaradaÄŸlÄ±lar, BoÅŸnaklar ve HÄ±rvatlar olarak aynÄ± bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor, aynÄ± bÃ¶lgeyi paylaÅŸÄ±yoruz. HalklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§Ä±karÄ± iÃ§in geleceÄŸe bakarak karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ±ylaÂ onlarÄ±n geleceÄŸini inÅŸa etmeliyiz. Bunu, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼k ve nefretle deÄŸil, ÅŸimdiden daha iyi bir ekonomik seviyeye sahip olarakÂ Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini inÅŸa etmeliyiz." ifadesini kullandÄ±.

Bujanovac Belediye BaÅŸkanÄ± Kamberi de Nishani'nin ziyaretini "kardeÅŸÃ§e bir ziyaret" olarak nitelendirerek, gÃ¶rÃ¼ÅŸmedeÂ PreÅŸova Vadisi'ndeki ArnavutlarÄ±n konumununÂ yanÄ± sÄ±ra Â Arnavutluk kurumlarÄ± ile bÃ¶lgedeki belediyeler arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi imkanlarÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Nishani, bÃ¶lgedeki temaslarÄ± kapsamÄ±nda ayrÄ±ca, PreÅŸova'da dÃ¼zenlenecekÂ 7 Mart Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼Â programÄ±na katÄ±lacak.