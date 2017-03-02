20:30, 07 Mart 2017 SalÄ±

KullandÄ±klarÄ± tespit edilen "ByLock"un ismini ilk kez duymuÅŸlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼nÂ (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±Â davaya iliÅŸkin duruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki oturumunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±.

AliaÄŸa Ceza Ä°nfaz Kurumu KampÃ¼sÃ¼'ndeki salonda, Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya bazÄ± tutuklu ve tutuksuz sanÄ±klar ile taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile kaydedilen duruÅŸmada tutuklu sanÄ±k eski astsubay AydÄ±n Kaya, "ByLock"u 15 Temmuz darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan basÄ±ndan Ã¶ÄŸrendiÄŸini, programÄ± cep telefonu ya da tablete yÃ¼klemediÄŸini, kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, buna iliÅŸkin gelen iki raporda tutarsÄ±zlÄ±klarÄ±n olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Kaya, son raporda programÄ± tablette kullandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin "Benim hiÃ§bir zaman tabletim olmadÄ±." diyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanÄ±k eski astsubay Enis Kerti, ADSL baÄŸlantÄ±sÄ± Ã¼zerinden programÄ±n yÃ¼klendiÄŸine iliÅŸkin suÃ§lamayÄ± reddederek, "ByLock" hakkÄ±ndaki bilgileri basÄ±ndan duyduklarÄ± ve avukatÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu, programÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

"KOMÅžULARIM DA KULLANMIÅž OLABÄ°LÄ°R"

SanÄ±k Kerti, "Ã–ÄŸrenciyken evde Ã¼Ã§ kiÅŸi kalÄ±yorduk. Ä°nternet paketiyle ilgili kota problemim olmadÄ±ÄŸÄ±ndan modem ÅŸifresi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile hatÄ±rlamÄ±yorum. ADSL Ã¼zerinden programÄ± yÃ¼klediÄŸim iddia ediliyor. HakkÄ±mda baÅŸka bir suÃ§lama yoktur. Ä°ki yÄ±l boyunca evimize giren herkes interneti kullanÄ±yordu. KomÅŸularÄ±m da kullanmÄ±ÅŸ olabilir." dedi.

ProgramÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen tutuklu sanÄ±k eski astsubay Ã–zkan KÃ¶mÃ¼, "ProgramÄ±n adÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mda duydum. 'ByLock'u yÃ¼klemedim de kullanmadÄ±m da. Ciddi bir araÅŸtÄ±rma yapÄ±lsaydÄ± programÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±m ortaya Ã§Ä±kacaktÄ± ve 7 aydan bu yana tutuklu kalmayacaktÄ±m. AdÄ±nÄ± ilk defa duyduÄŸum program nedeniyle tutuklu kalmak istemiyorum." dedi.

Ã–rgÃ¼t mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan "ByLock'u cep telefonuna yÃ¼klediÄŸine yÃ¶nelik suÃ§lamaya iliÅŸkin savunma yapan tutuklu sanÄ±k eski astsubay Ã–mer Tokmak, "Ä°ddianamede hakkÄ±mdaki suÃ§lamalarÄ± reddediyorum. 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan programÄ±n adÄ±nÄ± televizyondan Ã¶ÄŸrendim. Ã–nceden hiÃ§bir bilgim yoktu. Hain FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± programÄ± hiÃ§ kullanmadÄ±m. FETÃ– ile herhangi bir baÄŸlantÄ±m yok." ifadelerini kullandÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n "Hava Kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'le toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen eski Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Deniz Saha KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Ã–mer Faruk HarmancÄ±k'Ä±n eski emir astsubayÄ± ve tutuklu sanÄ±k Ferhat Kaya, "Ã–rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±m yok. ByLock programÄ±nÄ± burada Ã¶ÄŸrendim. HakkÄ±mdaki iddialarÄ± reddediyorum." ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

Tutuklu sanÄ±klar Ä°lker Erarslan, Fuat SaÄŸlam, Harun Demirci, NazÄ±m Tetik, Semih YÄ±lmaz, Alper KaragÃ¶z, Mustafa Bacak ve SelÃ§uk AydÄ±n "ByLock" kullanmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, KaragÃ¶z'Ã¼n adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesine karar verdi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°zmir'de FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°zmir Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Berkant Karakaya tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bin 300 sayfalÄ±k iddianame, Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilmiÅŸti.

Ä°ddianamede, Fetullah GÃ¼len'in "birinci" ÅŸÃ¼pheli olduÄŸu 267 sanÄ±ÄŸa "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma, TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§lamalarÄ± yÃ¶neltilmiÅŸti.

Daha sonra hazÄ±rlanan ek iddianameyle 3 kiÅŸinin daha dosyaya eklenmesiyle sanÄ±k sayÄ±sÄ± 270'e yÃ¼kselmiÅŸti.

YargÄ±lananlar arasÄ±nda tamamÄ± TSK'dan ihraÃ§ edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve Ä°zmir'de sÃ¶zde "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±" ilan edilen tutuklu sanÄ±klar Ege Ordusu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Salih Sevil, Bornova 57. TopÃ§u Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Mehmed Nuri BaÅŸol, Amfibi Deniz Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸamiral Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, FoÃ§a BatÄ± GÃ¶rev Grup KomutanÄ± TuÄŸamiral YaÅŸar Ã‡amur, Hava Teknik OkullarÄ± KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Ahmet Cural, UlaÅŸtÄ±rma Personel ve EÄŸitim KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Mustafa Ä°lter, Ä°stihkam Okulu ve EÄŸitim Merkezi KomutanÄ± TuÄŸgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸamiral SÃ¼leyman Manka, Hava EÄŸitim KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Veyis SavaÅŸ ile Gaziemir Hava SÄ±nÄ±f OkullarÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ersal Ã–lmez de bulunuyor.