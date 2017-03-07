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GÃ¼ncelleme: 03:33, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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BaÅŸa alÄ±nan darbeler genlerde hasara neden oluyor
BaÅŸa alÄ±nan darbeler genlerde hasara neden oluyor

Bilim insanlarÄ±, baÅŸa alÄ±nan darbelerin beyinde binlerce gene zarar vererek kiÅŸide nÃ¶rolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artÄ±rabileceÄŸini ortaya koydu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim insanlarÄ±,Â baÅŸa alÄ±nan darbelerin beyinde binlerceÂ gene zarar vererek kiÅŸideÂ nÃ¶rolojik ve psikiyatrik bozukluk riskini artÄ±rabileceÄŸini bildirdi.

SonuÃ§larÄ± "EBioMedicine" dergisinde yayÄ±mlanan ve fareler Ã¼zerinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir labirentten kaÃ§abilmeleri iÃ§in 20 fare eÄŸitildi.

Daha sonra farelerin 10'unda beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ±na benzer hasar meydana getirmek iÃ§in Ã¶zel bir sÄ±vÄ± kullanÄ±lÄ±rken, diÄŸer 10 farede beyin hasarÄ± oluÅŸturulmadÄ±. Fareler yeniden labirente yerleÅŸtirildiÄŸinde, beyin hasarlÄ± farelerin labirentten Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n diÄŸerlerinden yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25 daha uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlemlendi.

GENLERÄ°N DEÄžÄ°ÅžÄ°ME UÄžRADIÄžI BELÄ°RLENDÄ°

Beyin hasarÄ±na tepki olarak nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in iki gruptan 5'er hayvanÄ±n genlerini inceleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, spesifik olarak Ã¶ÄŸrenme ve hafÄ±zayÄ± dÃ¼zenlemeye yardÄ±mcÄ± olan hipokampÃ¼s bÃ¶lgesinde 268, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminde Ã¶nemli rol oynayan beyaz kan hÃ¼creleri lÃ¶kositlerde de bin 215 genin deÄŸiÅŸime uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Bilim adamlarÄ±, farelerde beyin hasarÄ±ndan sonra deÄŸiÅŸen 100'den fazla genin, insanlarda nÃ¶rolojik ve psikiyatrik bozukluklarla baÄŸlantÄ±lÄ± benzerleri olduÄŸunu belirtti.

AraÅŸtÄ±rma raporunda, farelerde hasar gÃ¶ren 16 genin insanlardaki benzerlerinin, AlzaymÄ±r hastalÄ±ÄŸÄ±na yatkÄ±nlÄ±kla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu kaydedildi. AyrÄ±ca hipokampÃ¼ste etkilenen genlerden 4'Ã¼nÃ¼n ve lÃ¶kosittekilerden birinin, insanlarda Travma SonrasÄ± Stres BozukluÄŸu (TSSB) ile baÄŸlantÄ±lÄ± genlere benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Los Angeles'ta California Ãœniversitesinden (UCLA) araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmada ayrÄ±ca ilk kez AlzaymÄ±r, Parkinson, TSSB, felÃ§, dikkat eksikliÄŸi-hiperaktivite bozukluÄŸu, otizm, depresyon, ÅŸizofreni ve diÄŸer rahatsÄ±zlÄ±klarla baÄŸlantÄ±lÄ± yÃ¼zlerce geni kontrol ettiÄŸine inanÄ±lan baskÄ±n genler belirlendi.

BaskÄ±n genlerin keÅŸfinin, hastalÄ±k riskini azaltmak iÃ§in hasarlÄ± genlerin onarÄ±lmasÄ±na, hastalÄ±kla mÃ¼cadele edecek kimyasal bileÅŸenleri ve gÄ±dalarÄ±n belirlenmesine yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸi ifade edildi.Â 



Ä°lgili Konular gen BaÅŸa alÄ±nan darbeler
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