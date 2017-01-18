TBMM Genel Kurulu'nda 18 tasarÄ± kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi.
Genel Kurulun 28 Åžubat SalÄ±, 1 Mart Ã‡arÅŸamba, 2 Mart PerÅŸembe ve bugÃ¼n olmak Ã¼zere, 4 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde rekor sayÄ±da, toplam 115 tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±.
BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde her tasarÄ±, Ã¼zerinde konuÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 3 dakikada, toplamda da 18 tasarÄ± yaklaÅŸÄ±k bir saatte kanunlaÅŸtÄ±.
Genel Kurul'da kabul edilen tasarÄ±lar ÅŸÃ¶yle:
- "TÃ¼rkiye ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ ArasÄ±nda HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± TahÄ±l Grubu 31. Oturumu ve HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± PirinÃ§ Grubu 42. Oturumu Ortak ToplantÄ±sÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile Makedonya ArasÄ±nda Makedonya'nÄ±n Kazakistan'daki Temsilinin TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ä°mkanlarÄ±ndan YararlanÄ±larak GerÃ§ekleÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile Tanzanya ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari Ä°ÅŸbirliÄŸi Konulu Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile LÃ¼bnan ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile Kuveyt ArasÄ±nda Ä°kili Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile Endonezya ArasÄ±nda Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n GeliÅŸtirilmesi HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda 24 Mart 2008 Tarihinde Ä°mzalanan TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n BazÄ± Maddelerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- 2009 Gemilerin Emniyetli ve Ã‡evreye DuyarlÄ± Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ HakkÄ±nda Hong Kong UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile Mali ArasÄ±nda TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Mali DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye ile FildiÅŸi Sahili ArasÄ±nda Askeri Alanda EÄŸitim, Teknik ve Bilimsel Ä°ÅŸ BirliÄŸi Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye'ye Åžanhay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Diyalog OrtaÄŸÄ± StatÃ¼sÃ¼ TanÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin MuhtÄ±ranÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- Uzak Pazarlardan Turist Ã‡ekilmesi Hususunda TÃ¼rkiye ve Tunus ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ StatÃ¼sÃ¼nÃ¼n 38. Maddesinin DeÄŸiÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- EÅŸyalarÄ±n Karayolundan UluslararasÄ± NakliyatÄ± Ä°Ã§in Mukavele SÃ¶zleÅŸmesi Elektronik TaÅŸÄ±ma Belgesi ile Ä°lgili Ek Protokole KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- EÅŸyanÄ±n SÄ±nÄ±rlardaki Kontrollerinin UyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmenin UluslararasÄ± Demiryolu YÃ¼k TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin SÄ±nÄ±r GeÃ§iÅŸ Ä°ÅŸlemlerinin KolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± 9 NumaralÄ± Ekinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- Trans-Asya Demiryolu AÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- Gemi AlacaklÄ±sÄ± HaklarÄ±na ve Gemi Ä°poteklerine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±
- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±"
TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, tasarÄ±larÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan, birleÅŸimi yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±.
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerini birleÅŸtiriyor, milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz" dedi
BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–znur, "Partimizin referandumla ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler bittikten sonra Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Destici aÃ§Ä±klayacaktÄ±r" dedi.
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Gaziantep'te terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, tutuklandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Alman internet sitesi Bild'in hakaret iÃ§eren yayÄ±nÄ±na iliÅŸkin yasal iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sonuna kadar takip edileceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã¶zel uÃ§akla Almanya'nÄ±n Hamburg kentine hareket etti
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Belediye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi, imha edilmek Ã¼zere gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã‡elik, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz" dedi
ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki, "ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye ile daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir. Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde durdurulan otobÃ¼ste yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi
Ankara ve EskiÅŸehir'den gelen teknik ekipten oluÅŸan Kaza KÄ±rÄ±m Heyeti, Rusya'dan 2 uzmanla Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n enkazÄ±nda inceleme yaptÄ±.