21:06, 07 Mart 2017 SalÄ±

TBMM Genel Kurulu'nda 18 tasarÄ± kabul edildi





TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi. Genel Kurulun 28 Åžubat SalÄ±, 1 Mart Ã‡arÅŸamba, 2 Mart PerÅŸembe ve bugÃ¼n olmak Ã¼zere, 4 gÃ¼nlÃ¼k mesaisinde rekor sayÄ±da, toplam 115 tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±. BugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde her tasarÄ±, Ã¼zerinde konuÅŸma yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 3 dakikada, toplamda da 18 tasarÄ± yaklaÅŸÄ±k bir saatte kanunlaÅŸtÄ±. Genel Kurul'da kabul edilen tasarÄ±lar ÅŸÃ¶yle: - "TÃ¼rkiye ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ ArasÄ±nda HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± TahÄ±l Grubu 31. Oturumu ve HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± PirinÃ§ Grubu 42. Oturumu Ortak ToplantÄ±sÄ±na Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile Makedonya ArasÄ±nda Makedonya'nÄ±n Kazakistan'daki Temsilinin TÃ¼rkiye'nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ä°mkanlarÄ±ndan YararlanÄ±larak GerÃ§ekleÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin Mutabakat MuhtÄ±rasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile Tanzanya ArasÄ±nda TarÄ±m AlanÄ±nda Teknik, Bilimsel, Ekonomik ve Ticari Ä°ÅŸbirliÄŸi Konulu Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile LÃ¼bnan ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Dair AnlaÅŸmanÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile Kuveyt ArasÄ±nda Ä°kili Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile Endonezya ArasÄ±nda Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼nÃ¼n GeliÅŸtirilmesi HakkÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda 24 Mart 2008 Tarihinde Ä°mzalanan TÃ¼rkiye ile KKTC ArasÄ±nda SaÄŸlÄ±k AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin AnlaÅŸmanÄ±n BazÄ± Maddelerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair ProtokolÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - 2009 Gemilerin Emniyetli ve Ã‡evreye DuyarlÄ± Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ HakkÄ±nda Hong Kong UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmesinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile Mali ArasÄ±nda TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Mali DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°ÅŸbirliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± ArasÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼nÃ¼n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye ile FildiÅŸi Sahili ArasÄ±nda Askeri Alanda EÄŸitim, Teknik ve Bilimsel Ä°ÅŸ BirliÄŸi Ã‡erÃ§eve AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye'ye Åžanhay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Diyalog OrtaÄŸÄ± StatÃ¼sÃ¼ TanÄ±nmasÄ±na Ä°liÅŸkin MuhtÄ±ranÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - Uzak Pazarlardan Turist Ã‡ekilmesi Hususunda TÃ¼rkiye ve Tunus ArasÄ±nda Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ StatÃ¼sÃ¼nÃ¼n 38. Maddesinin DeÄŸiÅŸtirilmesine Ä°liÅŸkin KararÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - EÅŸyalarÄ±n Karayolundan UluslararasÄ± NakliyatÄ± Ä°Ã§in Mukavele SÃ¶zleÅŸmesi Elektronik TaÅŸÄ±ma Belgesi ile Ä°lgili Ek Protokole KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - EÅŸyanÄ±n SÄ±nÄ±rlardaki Kontrollerinin UyumlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SÃ¶zleÅŸmenin UluslararasÄ± Demiryolu YÃ¼k TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°liÅŸkin SÄ±nÄ±r GeÃ§iÅŸ Ä°ÅŸlemlerinin KolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± BaÅŸlÄ±klÄ± 9 NumaralÄ± Ekinin OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - Trans-Asya Demiryolu AÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼metlerarasÄ± AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - Gemi AlacaklÄ±sÄ± HaklarÄ±na ve Gemi Ä°poteklerine Ä°liÅŸkin MilletlerarasÄ± SÃ¶zleÅŸmeye KatÄ±lmamÄ±zÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ± - TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ve Yunanistan Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda Denizcilik AlanÄ±nda Ä°ÅŸbirliÄŸine Ä°liÅŸkin Mutabakat ZaptÄ±nÄ±n OnaylanmasÄ±nÄ±n Uygun BulunduÄŸuna Dair Kanun TasarÄ±sÄ±" TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, tasarÄ±larÄ±n kabul edilmesinin ardÄ±ndan, birleÅŸimi yarÄ±n saat 14.00'te toplanmak Ã¼zere kapattÄ±.

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