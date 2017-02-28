Belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robotlar yolda

ABD'de Brown Ãœniversitesine baÄŸlÄ± robot bilimi laboratuvarÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, robotlarÄ±n ne yapmasÄ± gerektiÄŸi konusunda belirsizliÄŸe dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde, tÄ±pkÄ± insanlar gibi soru sorarak anlamasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir algoritma geliÅŸtirdi.
AlgoritmayÄ± robotlarÄ±n ses ve iÅŸaret konumlarÄ±nÄ± anlamasÄ±nÄ± saÄŸlayan baÅŸka bir yazÄ±lÄ±ma entegre eden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, "Baxter" adÄ±ndaki sanayi ve araÅŸtÄ±rma robotu Ã¼zerinde deneyler yaptÄ±.
Deney iÃ§in bir tezgahÄ±n Ã¼zerine bir grup Ä°ngiliz anahtarÄ± koyan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, robotun "Ä°ngiliz anahtarÄ±nÄ± getir" komutunun ardÄ±ndan hangi Ä°ngiliz anahtarÄ±nÄ±n istendiÄŸini anlamak iÃ§in kÄ±skaÃ§larÄ±yla aletleri tek tek iÅŸaret ederek "Bu mu?" diye sormasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
AraÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yanÄ± sÄ±ra yazÄ±lÄ±ma robotun yalnÄ±zca basit evet/hayÄ±r yanÄ±tÄ±na gÃ¶re eylem kararÄ± vermesinin Ã¶tesinde yanÄ±ta gÃ¶re akÄ±llÄ± Ã§Ä±karÄ±mlar yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak yapay zeka unsurlarÄ± ekledi.
Bu sayede Ã¶rneÄŸin iki Ä°ngiliz anahtarÄ±ndan hangisinin istendiÄŸini anlamak iÃ§in aletlerden birini iÅŸaret edip "Bu mu?" diye soran robotun, yanÄ±tÄ±n olumsuz olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸinde ikinci anahtarÄ± soru sormadan getirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
"Sezdirim" adÄ± verilen bu tÃ¼rden akÄ±llÄ± Ã§Ä±karÄ±mlara dayalÄ± faaliyet tarzÄ±nÄ±n algoritmayÄ± daha etkin hale getirdiÄŸi vurgulandÄ±.Â
AraÅŸtÄ±rmaya Ã¶nderlik eden ProfesÃ¶r Stefanie Tellex, bu tip sistemlerin robotlarÄ±n evlerde ve iÅŸ yerlerinde insanlara gÃ¼venilir yardÄ±mcÄ±lar olmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± belirtti.
AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ±, Singapur'da dÃ¼zenlenecek UluslararasÄ± Robot Bilimi ve Otomasyon KonferansÄ±'nda tebliÄŸ edilecek.
ABD'de bilim adamlarÄ± ,belirsiz komutlarÄ± soru sorarak netleÅŸtiren robot yazÄ±lÄ±mÄ± geliÅŸtirildi
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