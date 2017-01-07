GÃ¼ncelleme: 22:20, 07 Mart 2017 SalÄ±

Musul'un batÄ±sÄ±nda mÃ¼cadele zorlu geÃ§ecek | ANALÄ°Z

Mustafa DebbaÄŸ

GeÃ§en senenin kasÄ±m ayÄ±nda, bir yardÄ±m misyonuna dahil olarakÂ Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ziyaret etme imkanÄ±m oldu. Oradayken, herhangi bir hayat emaresi gÃ¶stermeyen ve her yanÄ±nda devam eden savaÅŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yan bir ÅŸehre tanÄ±k oldum. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok az sayÄ±daki siville konuÅŸmalarÄ±mda bana sÃ¶ylenen, Ã¼mitsiz durumdaki ÅŸehirde su ve yiyecek bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±ndaki kamplarda daha iyi ÅŸartlarda olduklarÄ±ydÄ±.

ÃœÃ§ ay sonra kendimi tekrar Irak'ta buldum. Åžehrin doÄŸu yakasÄ±ndaki durum iyileÅŸmiÅŸ vaziyette. Ä°nsanlar kaÃ§arak sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸ olduklarÄ± kamplardan ayrÄ±lÄ±p yavaÅŸ yavaÅŸ geri dÃ¶nÃ¼yorlar. Bir zamanlar bomboÅŸ olan sokaklar tekrar capcanlÄ± bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde. Halk yeni kavuÅŸtuÄŸu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe yavaÅŸ yavaÅŸ alÄ±ÅŸÄ±rken yollarda da araÃ§ kalabalÄ±ÄŸÄ± gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Marketler ve dÃ¼kkanlar yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor. Åžehre giriÅŸimizde, kontrol noktalarÄ±nda takÄ±lmÄ±ÅŸ giriÅŸ izni bekleyen, Ã§eÅŸitli Ã¼rÃ¼nlerle dolu kamyonlar dikkatimi Ã§ekti.

ALTYAPI HÄ°ZMETLERÄ° TAMAMEN AKSAMIÅž DURUMDA

Ancak Ã¶zel sektÃ¶r bÃ¶ylesi bir iyileÅŸme yaÅŸarken, aynÄ±sÄ±nÄ± hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len altyapÄ± hizmetleri iÃ§in sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Åžehir genelinde Ã§ok ciddi derecede su eksikliÄŸi var. DoÄŸu yakasÄ±nda UNICEF ile iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde faaliyet gÃ¶steren altÄ± uluslararasÄ± sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bulunuyor. Bunlar en bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ iÃ§inde olanlara kamyonlarla su sevkiyatÄ± yapÄ±yorlar. Buna raÄŸmen hÃ¢lÃ¢ ciddi eksiklikler var. Mevcut su kaynaklarÄ± maksimum kapasitede kullanÄ±lÄ±yor ve ÅŸu anda ÅŸehrin doÄŸu yakasÄ±nda yaÅŸayan 600 bin civarÄ±ndaki sivilin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in mÃ¼cadele veriliyor. GeÃ§en hafta, yaklaÅŸÄ±k 70 bin kiÅŸiye doÄŸrudan hizmet veren ve 12 mahalleye kamyonlarla su tedarik eden tek su arÄ±tma tesisi de DAEÅžâ€™in roket saldÄ±rÄ±sÄ±yla kullanÄ±lamaz hale geldi. Ä°nsanlar iÃ§me suyu bulabilmek iÃ§in bahÃ§elerinde sÄ±ÄŸ kuyular kazmak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bir Musul sakinine gÃ¶re su, bizatihi "altÄ±n gibi" kÄ±ymete binmiÅŸ durumda; giderek artan sayÄ±da kiÅŸi, yeterli miktarda su bulabilme mÃ¼cadelesine dahil oluyor.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K BÃœYÃœK PROBLEM

BunlarÄ±n yanÄ±nda farklÄ± sorunlar da doÄŸu Musul sakinlerinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor. DAEÅž Ã¼yelerinin tecessÃ¼s dolu bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan ve nÃ¼fuzundan kurtulmanÄ±n ve normal hayatlarÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor olsalar da, Ã¶nlerinde Ã¢deta dimdik bir yokuÅŸ yÃ¼kseliyor. Ä°ÅŸsizlik yÃ¼ksek bir seviyede. AyrÄ±ca ciddi derecede alÄ±m gÃ¼cÃ¼ ve nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var. Bu iki meseleyi kÃ¶rÃ¼kleyenlerse yine bizzat iÅŸsizlik ve fÄ±rsat eksikliÄŸi. Belli uluslararasÄ± STK'lar, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KalkÄ±nma ProgramÄ±'yla (UNDP) iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde, en bÃ¼yÃ¼k ihtiyaÃ§ iÃ§inde olanlara destek saÄŸlayabilmek iÃ§in iÅŸyerlerine nakit desteÄŸi programlarÄ±na baÅŸlamak Ã¼zereler.

DEAÅžâ€™IN KAÃ‡IÅž YOLU KESÄ°LDÄ°

DoÄŸu yakasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bunlar olurken, batÄ± yakasÄ±nÄ± da ele geÃ§irme operasyonu 19 Åžubat'ta baÅŸlatÄ±ldÄ±. Tahminen 750 bin kiÅŸi Musul'un batÄ± tarafÄ±ndaki dar ve yoÄŸun nÃ¼fuslu sokaklarda yaÅŸÄ±yor. BugÃ¼ne kadar TerÃ¶rle MÃ¼cadele Birimi (CTU), etrafÄ±nÄ± Ã§evreleyen kÃ¶ylerle birlikte Musul havaalanÄ±nÄ± geri aldÄ±. DahasÄ± CTU gÃ¼Ã§leri ilerleme saÄŸlayarak El-Gazlani askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼, El-Mamun ve Vadi Hacer mahallelerini temizledi; ayrÄ±ca Musul'un dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸinci kÃ¶prÃ¼lerini de ele geÃ§irdiler. Bu arada Irak Ordusu'nun 9. TÃ¼meni, Musul'un kuzeyindeki BaduÅŸ bÃ¶lgesini temizleyip kontrol altÄ±na alarak, DAEÅžâ€™in son kaÃ§Ä±ÅŸ gÃ¼zergÃ¢hÄ±nÄ± da resmen kesmiÅŸ oldu.

HAÅžDÄ° ÅžABÄ° ZULMÃœ SÃœRÃœYOR

Ã–te taraftan bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Åžii milislerden oluÅŸan 'Halk Seferberlik GÃ¼Ã§leri'ne veya HaÅŸdi Åžabi'ye Musul'un ya da etrafÄ±ndaki herhangi bir bÃ¶lgenin geri alÄ±nmasÄ±nda hiÃ§bir resmi rol oynamayacaÄŸÄ± bildirildi. BunlarÄ±n hepsi teoride Ã§ok gÃ¼zel, fakat ÅŸehrin dÄ±ÅŸ mahallelerinden arabayla ÅŸÃ¶yle bir geÃ§mek dahi, HaÅŸdi Åžabi'nin bu mÃ¼cadeleye gayet dahil olduÄŸunu gÃ¶rmeye yeter: BÃ¶lgede hak iddia ediyormuÅŸÃ§asÄ±na her yerde bayraklarÄ± dalgalanÄ±yor. HiÃ§bir ÅŸekilde kimliklerini gizleme ihtiyacÄ± duymayan HaÅŸdi Åžabi Ã¼yelerinin kontrol noktalarÄ±na rastlamak olmadÄ±k bir ÅŸey deÄŸil. BazÄ± HaÅŸdi Åžabi milislerinin yaptÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n ve yaÄŸmalarÄ±n haberleri de geliyor. Fukara sivillere giden su kamyonlarÄ±nÄ± kendi Ã¼slerine ve toplanma noktalarÄ±na yÃ¶nlendirecek kadar da ileri gitmiÅŸ bulunuyorlar.

DEAÅž BATI MUSUL HAREKATINA DAHA Ä°YÄ° HAZIRLANDI

BirÃ§ok uzmanÄ±n hesaplarÄ±na gÃ¶re Musul'un batÄ± tarafÄ±nÄ± yeniden ele geÃ§irme savaÅŸÄ±, doÄŸuda olduÄŸundan Ã§ok daha zorlu bir gÃ¶rev olacak. BatÄ± yakasÄ±nda konumunu tahkim edip tuzaklar kurmak, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar gÃ¶mmek ve araÃ§ bombasÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in DAEÅž'in daha Ã§ok zamanÄ± oldu. Son birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde belli mahallelerin sakinlerine, Irak gÃ¼Ã§lerinin ilerlemesine engel olmak Ã¼zere araÃ§larÄ±nÄ± yollara park etmeleri talimatÄ±nÄ± verdiler. Bu arada hareket kabiliyetlerini ilerleterek sokaktaki tÃ¼keticinin de edinebileceÄŸi Ä°HA'larÄ± bomba taÅŸÄ±yacak ve ilerlemekte olan gÃ¼Ã§lerin ve ÅŸehrin doÄŸu yakasÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne bÄ±rakabilecek ÅŸekilde dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ler.

Ortada olan diÄŸer bir husus ise Irak gÃ¼Ã§lerinin ve onlarÄ±n koalisyon mÃ¼ttefiklerinin, Ã¶ncekilere kÄ±yasla Ã§ok daha aÄŸÄ±r mÃ¼dahalelerde bulunuyor olmasÄ±. Åžehrin doÄŸu yakasÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesinde kullanÄ±lana kÄ±yasla Ã§ok daha aÄŸÄ±r toplar kullanÄ±lÄ±yor. Bu durum, batÄ± yakasÄ±nda daha bÃ¼yÃ¼k bir sivil nÃ¼fus bulunduÄŸu gerÃ§eÄŸiyle birleÅŸince, Ã§ok sayÄ±da sivil zayiatÄ± anlamÄ±na geldi.

KAÃ‡AN SÄ°VÄ°LLER Ã–LÃœMLE YÃœZ YÃœZE

Operasyonun baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren yaklaÅŸÄ±k 50 bin sivil batÄ± Musul ve Ã§evre kÃ¶ylerden kaÃ§tÄ±. Bu rakamÄ±n, mÃ¼cadele kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±kÃ§a ve nÃ¼fusun daha yoÄŸun olduÄŸu ÅŸehir merkezine doÄŸru gidildikÃ§e yaklaÅŸÄ±k 250 bine yÃ¼kseleceÄŸi tahmin ediliyor. Ancak kaÃ§mak kolay deÄŸil; DAEÅž, sivil halkÄ± evlerinden zorla Ã§Ä±kartarak, canlÄ± kalkan olarak kullanmak Ã¼zere diÄŸer mahallelere taÅŸÄ±yor. KaÃ§tÄ±ÄŸÄ± fark edilen herkes DAEÅž topÃ§usunun veya keskin niÅŸancÄ±larÄ±nÄ±n hedefi oluyor. BÃ¼tÃ¼n bunlar ise bu fakir sivillerin kendilerini iÃ§inde bulduklarÄ± insani felaketi daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtiriyor; gelen haberlere gÃ¶re ÅŸeker, patates ve pirinÃ§ gibi temel gÄ±da maddelerinin fiyatÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda.

OPERASYONA BÄ°Ã‡Ä°LEN TARÄ°H GERÃ‡EKÃ‡Ä° DEÄžÄ°L

Musul'u tamamen geri alma mÃ¼cadelesi uzun ve zorlu olacak. Trump yÃ¶netiminin, Korgeneral Townsend'e ve IraklÄ± yetkililere, Musul operasyonunun paskalyaya kadar bitmesinin beklendiÄŸini bildirdiÄŸi sÃ¶yleniyor. Askeri kaynaklarÄ±n da kabul ettiÄŸi Ã¼zere, bu neredeyse imkansÄ±z; mÃ¼cadele bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Haziran ortalarÄ±na kadar sÃ¼recek.

DAEÅž'i savaÅŸ meydanÄ±nda yenmek, problemin sadece yarÄ±sÄ±. IraklÄ± yetkililer ve koalisyon ortaklarÄ±, ÅŸehirde sonradan bir ayaklanma baÅŸlatabilecek ve daimi bir tehdit teÅŸkil edecek uyuyan hÃ¼creler kalmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmalÄ±. Musul'un sakinlerini yetkilendirilmesi ve eski BaÅŸbakan Nuri Maliki'nin mezhepÃ§i politikalarÄ±na dÃ¶nÃ¼lmemesi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba ortaya koymalÄ±lar. Maliki'nin bariz ÅŸekilde mezhepÃ§i olan gÃ¼ndemi ve SÃ¼nni toplumu marjinalleÅŸtirmesi, radikalleÅŸmeyi iyice kÃ¶rÃ¼klemiÅŸ ve DAEÅž'in yÃ¼kseliÅŸinde rol oynamÄ±ÅŸtÄ±. Bu hedeflere varmak iÃ§in, ÅŸehrin gÃ¼venliÄŸini ve idaresini yine ÅŸehrin sakinlerine bÄ±rakmalÄ±lar. Bir ÅŸehri, oralÄ± olup da onu en iyi bilenlerden daha iyi kim idare edip koruyabilir ki?

ULUSLARARASI TOPLUM BAÄžDAT'A OMUZ VERMELÄ°

BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼meti, silahlÄ± kuvvetlerin ve HaÅŸdi Åžabi'nin kontrol altÄ±nda tutulduÄŸundan emin olmalÄ± ve Tikrit, Ramadi ve Felluce'nin â€˜Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmesindeâ€™ gÃ¶rÃ¼len yaÄŸmalarÄ±n, savaÅŸ meydanÄ± infazlarÄ±nÄ±n ve mezhepÃ§iliÄŸin tekerrÃ¼r etmeyeceÄŸi ÅŸekilde tedbir almalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca DAEÅž'in karanlÄ±k ideolojisine kanmÄ±ÅŸ olanlarÄ±n yeniden bir eÄŸitimden geÃ§irilmesi iÃ§in de bir seferberlik dÃ¼zenlenmeli. Bunun sorumluluÄŸu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de BaÄŸdat'taki iktidar sahiplerinin omzunda olsa da, uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Zira evvela ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen iÅŸgal ve ardÄ±ndan uluslararasÄ± toplumun ihmali olmasaydÄ±, hem Irak hem de IraklÄ±lar ÅŸu anda iÃ§inde bulunduklarÄ± durumda olmayacaklardÄ±.

MÃ¼tercim: Ã–mer Ã‡olakoÄŸlu

[Irak-Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±z yazar Mustafa DebbaÄŸâ€™Ä±n Ã¶zel ilgi alanÄ± Irak olmakla birlikte, Ã¶zellikle insan haklarÄ± baÄŸlamÄ±nda OrtadoÄŸuâ€™nun bÃ¼tÃ¼nÃ¼yle ilgilenmektedir]

KAYNAK: AA