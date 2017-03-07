21:33, 07 Mart 2017 SalÄ±

TSK'dan "Antalya'daki Ã¼Ã§lÃ¼ zirve" aÃ§Ä±klamasÄ±





Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n, ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan,Â Orgeneral Akar'Ä±n,Â ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±Â ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±ya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Taraflar baÅŸta Suriye'de faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadelede gelinen son durum olmak Ã¼zere, Suriye ve Irak'taki bÃ¶lgesel gÃ¼venlik sorunlarÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmuÅŸtur. AyrÄ±ca Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile daha etkin mÃ¼cadele edilebilmesi maksadÄ±yla, Ã¼Ã§ Ã¼lke silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki istenmeyen olaylarÄ±n Ã¶nlenmesi kapsamÄ±nda alÄ±nabilecek ilave tedbirler deÄŸerlendirilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi. Â

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