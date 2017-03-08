TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 8 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bornova'da Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir otoyol kesiminin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, KÄ±nÄ±k Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
- YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±nÄ±k Taksi MeydanÄ±'nda halka hitap edecek, AliaÄŸa Enka Spor Salonu'nda STK Ã¼yeleriyle buluÅŸacak.
(Ä°zmir)
2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, El-Bab'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen er Ã–mer AkkuÅŸ'un ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, 8 Mart DÃ¼nya EmekÃ§i KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk Spor Salonu'nda 5 bin kadÄ±nla bir araya gelecek, kent meydanÄ±nda halka hitap edecek.
(Sakarya)
3- Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.
(Ankara)
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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Borsa Ä°stanbul ile Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸini geliÅŸtirmek ve kadÄ±nlarÄ±n ekonomik hayatta gÃ¼Ã§lenmesini desteklemek amacÄ±yla ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi gong tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul)
2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, ValiliÄŸi ziyaret edecek DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve AmatÃ¶r Spor KulÃ¼pleri Federasyonuna ziyarette bulunacak ve partisinin Ä°l GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(AydÄ±n)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- Sanayi Komisyonunda, YÃ¼ksek Teknolojiler AraÅŸtÄ±rma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°cra Kurulu kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.
(TBMM)
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EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
(Londra)Â
2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Bu TopraÄŸÄ±n KadÄ±nlarÄ± BuluÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara)
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ankara)
4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Kulu, Cihanbeyli, AltÄ±nekin esnafÄ± ve mahalle temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Konya yerel basÄ±n temsilcileri ve AK Parti Ä°l TeÅŸkilatÄ± Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.
(Konya)
5- Gayrimenkul SertifikasÄ± TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hayata geÃ§iriliyor.
- SertifikanÄ±n detaylarÄ±nÄ± TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile anlatacak.
(Ä°stanbul)
6- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± sanayi Ã¼retim ile perakende satÄ±ÅŸ endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara)
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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek, 51. UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ±'nÄ± ziyaret edecek.
(Berlin)
2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(BaÄŸdat)Â
3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â
4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Sana/Riyad)Â
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GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen "UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri"nin bu yÄ±lki sahiplerini baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara)
2- Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Åžeref MalkoÃ§, DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda kurumun kadÄ±n personeliyle bir araya gelecek, Ankara Sincan KadÄ±n Cezaevini ziyaret edecek.
(Ankara)
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KÃœLTÃœR SANAT
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± Almanya'da 51. UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ±'ndaki BakanlÄ±k standÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak ve TÃ¼rkiyeli katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n standlarÄ±nÄ± ziyaret edecek.
- Fuar kapsamÄ±nda 7. BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ä°pek Yolu Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak AvcÄ±, Alman Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Norbert Fiebig ve tur operatÃ¶rleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiyeâ€™nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde dÃ¼zenlenen resepsiyona iÅŸtirak edecek.
(Berlin)Â
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SPOR
1- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund-Benfica ve Barcelona-Paris Saint Germain maÃ§larÄ± oynanacak.
(Dortmund/Barcelona)
2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ile PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul)
3- BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä± Ã¶ncesi Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
- Siyah-beyazlÄ±lar, son antrenmanÄ±nÄ± Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda yapacak.
(Atina)
4- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Polonya'nÄ±n Budowlani takÄ±mÄ±yla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul)
5- Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasÄ±nda Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ-Galatasaray HDI Sigorta, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Maliye Piyango, FenerbahÃ§e-Ä°negÃ¶l Belediyespor, Ziraat BankasÄ±-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Ä°zmir/13.00/Afyon/16.00/Ä°stanbul/17.00/18.30/Ankara/19.00)
Ã–ZEL HABER
1- ANALÄ°Z - ErdoÄŸan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak
- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'le Moskova'da bir araya geleceÄŸi TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÃœDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nda iki Ã¼lkenin ekonomik iliÅŸkileri en kritik gÃ¼ndem maddelerinden olacak
- Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkiler, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸlayan normalleÅŸme sÃ¼recinden bu yana tekrar ivme kazanÄ±rken, turizm ve enerji normalleÅŸmeden en Ã§ok faydalanan alanlar oldu
- ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nda Rusya'nÄ±n TÃ¼rk ÅŸirketlerine ve TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, enerji, turizm, tarÄ±m ve askeri alanlarda iÅŸbirliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± konularÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kacak
(Emre GÃ¼rkan Abay/Moskova)
2- YGS'de 2 milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak
- Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir:
- "Bu yÄ±lki YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvuru yaptÄ±. 350 bin dolayÄ±nda gÃ¶revlimiz ile sÄ±nava hazÄ±r durumdayÄ±z"
- "Bilgiyi iyi Ã¶lÃ§eceÄŸimiz bir sÄ±nav hazÄ±rlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Adaylar, bu iÅŸin iyi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¼venle gelsinler sÄ±nava"
- "AdaylarÄ±n evlerinden vakitlice Ã§Ä±kÄ±p sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart saat 09.45'e kadar binaya girmeleri gerekiyor"
- "GiriÅŸ belgesinin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alÄ±nÄ±rken bilgisayar ekranÄ±nda '09.45'te binaya giriÅŸin sonlanacaÄŸÄ±na' dair bir uyarÄ± Ã§Ä±kacak. Adaylar, 'Evet bunu anladÄ±m' onayÄ± verdiklerinde sÄ±nav giriÅŸ belgesini alabilecekler"
- "(SÄ±navda beni kimse uyarmadÄ±) diye bir mazereti kabul etmiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶revlinin kurallara uymaya iliÅŸkin ilave bir uyarÄ± zorunluluÄŸu bulunmamaktadÄ±r; tÃ¼m uyarÄ± ve kurallar ilgili sÄ±nav kÄ±lavuzunda ve resmi duyuralarÄ±mÄ±zda adaylara sÄ±nav Ã¶ncesinde bildirilmiÅŸtir"
(Selma Kasap-Ankara)Â
3- 1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu
- SGK ile bankalar arasÄ±ndan imzalanan protokol kapsamÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek iÃ§in 8 bankaya taahhÃ¼tte bulundu
- AylÄ±ÄŸÄ±nÄ± 3 yÄ±l boyunca aynÄ± bankadan almayÄ± taahhÃ¼t eden emekliler arasÄ±ndan 1,5 milyonuna 5 banka tarafÄ±ndan promosyon Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±
- SGK BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±:
- "DuyumlarÄ±mÄ±z, bankalarÄ±n promosyon konusunda ciddi bir rekabet iÃ§erisinde olduklarÄ± ve emeklileri kendilerine Ã§ekmek iÃ§in daha yÃ¼ksek rakamlarÄ± Ã¶demeyi planladÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde"
(Ã–zcan YÄ±ldÄ±rÄ±m-Ankara)
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulkiâ€™yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul edecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, baÅŸkent Parisâ€™teki Versailles SarayÄ±'nda Almanya, Ä°spanya ve Ä°talya baÅŸbakanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± dÃ¶rtlÃ¼ gayri resmi liderler zirvesi dÃ¼zenleyecek, zirve sonrasÄ± liderler ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul'da Abdi Ä°pekÃ§i Spor Salonu'nda dÃ¼zenlenecek KadÄ±n ve Demokrasi BuluÅŸmasÄ± ProgramÄ± ile Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'ndeki TokatlÄ±lar Gecesi'ne katÄ±lacak
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eideâ€™yi kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, â€‹Pakistan'da 13. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (EÄ°T) Liderler Zirvesi'ne katÄ±lÄ±yor. Askeri hastaneler yeniden dizayn ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan resmi temaslarda bulunacaÄŸÄ± Pakistan'a hareket edecek. GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, bakanlÄ±ÄŸÄ±n konferans salonunda "20. YÄ±lÄ±nda 28 Åžubat" konulu panele katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde TÃœSÄ°AD Ã¼yelerini kabul edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.