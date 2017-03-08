09:11, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 8 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bornova'da Ä°stanbul-Bursa-Ä°zmir otoyol kesiminin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak, KÄ±nÄ±k Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±nÄ±k Taksi MeydanÄ±'nda halka hitap edecek, AliaÄŸa Enka Spor Salonu'nda STK Ã¼yeleriyle buluÅŸacak.

(Ä°zmir)

2- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, El-Bab'ta ÅŸehit dÃ¼ÅŸen er Ã–mer AkkuÅŸ'un ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, 8 Mart DÃ¼nya EmekÃ§i KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla AtatÃ¼rk Spor Salonu'nda 5 bin kadÄ±nla bir araya gelecek, kent meydanÄ±nda halka hitap edecek.

(Sakarya)

3- Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara)

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Borsa Ä°stanbul ile Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nda toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸini geliÅŸtirmek ve kadÄ±nlarÄ±n ekonomik hayatta gÃ¼Ã§lenmesini desteklemek amacÄ±yla ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi gong tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul)

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, ValiliÄŸi ziyaret edecek DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve AmatÃ¶r Spor KulÃ¼pleri Federasyonuna ziyarette bulunacak ve partisinin Ä°l GenÃ§lik KollarÄ±nÄ±n "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(AydÄ±n)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

- Sanayi Komisyonunda, YÃ¼ksek Teknolojiler AraÅŸtÄ±rma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ä°cra Kurulu kurulmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ± ele alÄ±nacak.

(TBMM)

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EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Chatham House'da dÃ¼zenlenecek programa katÄ±lacak, Bloomberg organizasyonunda uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek, Ä°ngiltere UluslararasÄ± Ticaret BakanÄ± Liam Fox ve Lord Price ile resmi temaslarda bulunacak.

(Londra)Â

2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, DÃ¼nya KadÄ±nlar gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen "Bu TopraÄŸÄ±n KadÄ±nlarÄ± BuluÅŸuyor" programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara)

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ankara)

4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Kulu, Cihanbeyli, AltÄ±nekin esnafÄ± ve mahalle temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Konya yerel basÄ±n temsilcileri ve AK Parti Ä°l TeÅŸkilatÄ± Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.

(Konya)

5- Gayrimenkul SertifikasÄ± TOKÄ° Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hayata geÃ§iriliyor.

- SertifikanÄ±n detaylarÄ±nÄ± TOKÄ° BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Turan Ã‡Ä±raÄŸan SarayÄ±'nda dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile anlatacak.

(Ä°stanbul)

6- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± sanayi Ã¼retim ile perakende satÄ±ÅŸ endekslerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek, 51. UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ±'nÄ± ziyaret edecek.

(Berlin)

2- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

4- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen "UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri"nin bu yÄ±lki sahiplerini baÅŸkanlÄ±k binasÄ±nda aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara)

2- Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Åžeref MalkoÃ§, DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda kurumun kadÄ±n personeliyle bir araya gelecek, Ankara Sincan KadÄ±n Cezaevini ziyaret edecek.

(Ankara)

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KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ± Almanya'da 51. UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ±'ndaki BakanlÄ±k standÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak ve TÃ¼rkiyeli katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n standlarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

- Fuar kapsamÄ±nda 7. BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya Turizm Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ä°pek Yolu Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak AvcÄ±, Alman Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Norbert Fiebig ve tur operatÃ¶rleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, TÃ¼rkiyeâ€™nin Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde dÃ¼zenlenen resepsiyona iÅŸtirak edecek.

(Berlin)Â

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SPOR

1- UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund-Benfica ve Barcelona-Paris Saint Germain maÃ§larÄ± oynanacak.

(Dortmund/Barcelona)

2- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi son 16 turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ile PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul)

3- BeÅŸiktaÅŸ Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Yunanistan'Ä±n Olympiakos takÄ±mÄ±yla oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maÃ§Ä± Ã¶ncesi Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- Siyah-beyazlÄ±lar, son antrenmanÄ±nÄ± Georgios Karaiskakis StadÄ±'nda yapacak.

(Atina)

4- Voleybol KadÄ±nlar CEV KupasÄ± Ã§eyrek final ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Polonya'nÄ±n Budowlani takÄ±mÄ±yla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul)

5- Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasÄ±nda Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ-Galatasaray HDI Sigorta, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Maliye Piyango, FenerbahÃ§e-Ä°negÃ¶l Belediyespor, Ziraat BankasÄ±-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°zmir/13.00/Afyon/16.00/Ä°stanbul/17.00/18.30/Ankara/19.00)



Ã–ZEL HABER

1- ANALÄ°Z - ErdoÄŸan-Putin zirvesinde masada ekonomi olacak

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'le Moskova'da bir araya geleceÄŸi TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÃœDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nda iki Ã¼lkenin ekonomik iliÅŸkileri en kritik gÃ¼ndem maddelerinden olacak

- Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkiler, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda baÅŸlayan normalleÅŸme sÃ¼recinden bu yana tekrar ivme kazanÄ±rken, turizm ve enerji normalleÅŸmeden en Ã§ok faydalanan alanlar oldu

- ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±nda Rusya'nÄ±n TÃ¼rk ÅŸirketlerine ve TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±na yÃ¶nelik devam eden kÄ±sÄ±tlamalarÄ±, enerji, turizm, tarÄ±m ve askeri alanlarda iÅŸbirliÄŸinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± konularÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±kacak

(Emre GÃ¼rkan Abay/Moskova)

2- YGS'de 2 milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak

- Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir:

- "Bu yÄ±lki YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvuru yaptÄ±. 350 bin dolayÄ±nda gÃ¶revlimiz ile sÄ±nava hazÄ±r durumdayÄ±z"

- "Bilgiyi iyi Ã¶lÃ§eceÄŸimiz bir sÄ±nav hazÄ±rlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Adaylar, bu iÅŸin iyi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¼venle gelsinler sÄ±nava"

- "AdaylarÄ±n evlerinden vakitlice Ã§Ä±kÄ±p sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart saat 09.45'e kadar binaya girmeleri gerekiyor"

- "GiriÅŸ belgesinin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alÄ±nÄ±rken bilgisayar ekranÄ±nda '09.45'te binaya giriÅŸin sonlanacaÄŸÄ±na' dair bir uyarÄ± Ã§Ä±kacak. Adaylar, 'Evet bunu anladÄ±m' onayÄ± verdiklerinde sÄ±nav giriÅŸ belgesini alabilecekler"

- "(SÄ±navda beni kimse uyarmadÄ±) diye bir mazereti kabul etmiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶revlinin kurallara uymaya iliÅŸkin ilave bir uyarÄ± zorunluluÄŸu bulunmamaktadÄ±r; tÃ¼m uyarÄ± ve kurallar ilgili sÄ±nav kÄ±lavuzunda ve resmi duyuralarÄ±mÄ±zda adaylara sÄ±nav Ã¶ncesinde bildirilmiÅŸtir"

(Selma Kasap-Ankara)Â

3- 1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu

- SGK ile bankalar arasÄ±ndan imzalanan protokol kapsamÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek iÃ§in 8 bankaya taahhÃ¼tte bulundu

- AylÄ±ÄŸÄ±nÄ± 3 yÄ±l boyunca aynÄ± bankadan almayÄ± taahhÃ¼t eden emekliler arasÄ±ndan 1,5 milyonuna 5 banka tarafÄ±ndan promosyon Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±

- SGK BaÅŸkanÄ± Mehmet Selim BaÄŸlÄ±:

- "DuyumlarÄ±mÄ±z, bankalarÄ±n promosyon konusunda ciddi bir rekabet iÃ§erisinde olduklarÄ± ve emeklileri kendilerine Ã§ekmek iÃ§in daha yÃ¼ksek rakamlarÄ± Ã¶demeyi planladÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde"

(Ã–zcan YÄ±ldÄ±rÄ±m-Ankara)