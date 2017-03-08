09:24, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KÄ±rklareli'de 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±





KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rklareli'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±rklareli Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan dÃ¶rt ayrÄ± grubu tespit etti. Jandarma ekipleri dÃ¼zenledikleri operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 15 yabancÄ±yÄ± yakaladÄ±. YabancÄ± uyruklular, jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.

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