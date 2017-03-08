KÄ±rklareli'de 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rklareli'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KÄ±rklareli Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan dÃ¶rt ayrÄ± grubu tespit etti.
Jandarma ekipleri dÃ¼zenledikleri operasyonda, Afganistan ve Suriye uyruklu 15 yabancÄ±yÄ± yakaladÄ±.
YabancÄ± uyruklular, jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan KÄ±rklareli GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edildi.
KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ve Cibuti EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã¼Ã§ farklÄ± alanda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle, KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi buluÅŸtu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n, ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerini birleÅŸtiriyor, milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz" dedi
BBP YÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–znur, "Partimizin referandumla ilgili kararÄ±nÄ±, istiÅŸareler bittikten sonra Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Destici aÃ§Ä±klayacaktÄ±r" dedi.
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Gaziantep'te terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, tutuklandÄ±
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, Alman internet sitesi Bild'in hakaret iÃ§eren yayÄ±nÄ±na iliÅŸkin yasal iÅŸlemlerin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve sonuna kadar takip edileceÄŸini belirtti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bazÄ± temaslarda bulunmak Ã¼zere AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Ã¶zel uÃ§akla Almanya'nÄ±n Hamburg kentine hareket etti
FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyerek gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu
Belediye ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunan patlamamÄ±ÅŸ top mermisi, imha edilmek Ã¼zere gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼