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09:57, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
09:36, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na Berlin'de coÅŸkulu karÅŸÄ±lama
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na Berlin'de coÅŸkulu karÅŸÄ±lama

Hamburg'da konuÅŸma yaptÄ±ktan sonra Berlin'e geÃ§en DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu vatandaÅŸlar TÃ¼rk bayraklarÄ± ve sloganlarla karÅŸÄ±ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±n Hamburg kentinde vatandaÅŸlara hitap ettikten sonra baÅŸkent Berlin'e geÃ§en DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gurbetÃ§iler tarafÄ±ndan coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na, bu gece konaklayacaÄŸÄ± kent merkezindeki otele geliÅŸinde Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ sevgi gÃ¶sterisinde bulundu.

TÃ¼rk bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlar, "Dik dur eÄŸilme bu millet seninle", "Ya Allah Bismillah" ve "TÃ¼rkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarÄ± attÄ±.

Kendisini karÅŸÄ±layan gurbetÃ§ilere seslenen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hamburg'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarla bir araya geldiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

TÃ¼m engellemelere, sistematik baskÄ±ya ve Hamburg'daki TÃ¼rklerin dÃ¼ÄŸÃ¼n salonlarÄ±nÄ±n ruhsatÄ±nÄ±n iptal edilmesine raÄŸmen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin BaÅŸkonsolosluÄŸunun konutunun bahÃ§esinde bin civarÄ±nda vatandaÅŸla bir araya geldiklerini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "OrasÄ± daha bÃ¼yÃ¼k olsaydÄ± daha fazla vatandaÅŸÄ±mÄ±z gelecekti. Åžunu bir kere daha sÃ¶ylemek isterim; dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun bizim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla baÄŸÄ±mÄ±zÄ± kimse koparamaz, kimse bizim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸmamÄ±zÄ± engelleyemez." diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸlarÄ±n, "Dik dur eÄŸilme bu millet seninle" sloganlarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bizler Allah'Ä±n izniyle ne eÄŸiliriz ne bÃ¼kÃ¼lÃ¼rÃ¼z ne diz Ã§Ã¶keriz. Bir tek Rabbimizin karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸiliriz ve bir tek milletimize hesap veririz. Bizim kimseden korkumuz yok." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye ile Almanya arasÄ±nda Ã¶nemli bir kÃ¶prÃ¼ ve bir baÄŸ olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurguladÄ±. Herkesin de bunu bÃ¶yle gÃ¶rmesi gerektiÄŸini anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Sizin burada var olmanÄ±z, sizin 3,5 milyon insan olarak Almanya'da yaÅŸamanÄ±z, Almanya ve TÃ¼rkiye'nin dostluÄŸunun ve iliÅŸkilerinin yararÄ±nadÄ±r. Biz bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼yoruz. Almanya da bÃ¶yle gÃ¶rmesi lazÄ±m. Sizin Almanya'ya saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z katkÄ± ortada. Ä°nÅŸallah ileride tÃ¼m bu sorunlarÄ± aÅŸacaÄŸÄ±z, merak etmeyin. Siz de dik duracaksÄ±nÄ±z biz de dik duracaÄŸÄ±z. Bize dost olana dost olacaÄŸÄ±z, bize bir adÄ±m yaklaÅŸana iki adÄ±m yaklaÅŸacaÄŸÄ±z; bizim anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z budur."

Berlin'de UluslararasÄ± Turizm BorsasÄ± (ITB) FuarÄ±'na katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bu etkinlikte TÃ¼rkiye'den firmalar, tur operatÃ¶rleri ve Alman ÅŸirketleriyle bir araya geleceÄŸini aktardÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Reisimizin bir Ã§aÄŸrÄ±sÄ± var biliyorsunuz, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z da bu Ã§aÄŸrÄ±ya yine katkÄ± verdi. Ä°nÅŸallah bu sene komÅŸularÄ±nÄ±zÄ± da alÄ±p TÃ¼rkiye'ye geleceksiniz. Sizleri hasretle bekliyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili bir ÅŸey sÃ¶ylemeye ve hatÄ±rlatmaya gerek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine vatandaÅŸlar, "Evet" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

O tarihin, Allah'Ä±n izniyle gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye iÃ§in yeni bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, vatandaÅŸlarÄ±n "Recep Tayyip ErdoÄŸan" sloganlarÄ± atmasÄ±na iliÅŸkin, "Siz Ã¶yle diyorsunuz da birilerini Ã§atlatacaksÄ±nÄ±z ama." dedi.

VatandaÅŸlarÄ±n "YalnÄ±z deÄŸilsiniz" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ne sizin sayenizde biz yalnÄ±zÄ±z ne de gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye sayesinde siz yalnÄ±zsÄ±nÄ±z. Sizi hiÃ§bir zaman hiÃ§bir ÅŸartta yalnÄ±z bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bunu gÃ¶stermek iÃ§in bu akÅŸam Hamburg'a geldik, bugÃ¼n de buradayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

AyrÄ±ca Ã‡avuÅŸoÄŸlu, gecenin geÃ§ saatleri olmasÄ±na raÄŸmen kendisini karÅŸÄ±lamaya geldikleri iÃ§in vatandaÅŸlara teÅŸekkÃ¼r etti.

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