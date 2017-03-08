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09:57, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Amerika
09:51, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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ABD'den 'Bab' aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD'den 'Bab' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, "El-Babâ€™Ä±n doÄŸu tarafÄ± Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k bir bÃ¶lge. Birden fazla gÃ¼Ã§ bu bÃ¶lgede, aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse birbirlerine Ã§ok yakÄ±nlar. TaraflarÄ±n ortak amacÄ± ise DEAÅž ile mÃ¼cadele." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Mark Toner, "El-Babâ€™Ä±n doÄŸu tarafÄ± Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k bir bÃ¶lge. Birden fazla gÃ¼Ã§ bu bÃ¶lgede, aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse birbirlerine Ã§ok yakÄ±nlar. TaraflarÄ±n ortak amacÄ± iseÂ DEAÅžÂ ile mÃ¼cadele." dedi.

Toner, bir soru Ã¼zerine MÃ¼nbiÃ§â€™te yaÅŸanan geliÅŸmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Toner, "El-Babâ€™Ä±n doÄŸu tarafÄ± Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k bir bÃ¶lge. Birden fazla gÃ¼Ã§ bu bÃ¶lgede, aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse birbirlerine Ã§ok yakÄ±nlar. TaraflarÄ±n ortak amacÄ± ise DEAÅž ile mÃ¼cadele." diye konuÅŸtu.

"BÃ¶lgede gerginlik yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyoruz." ifadesini kullanan Toner, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KÃ¼Ã§Ã¼k bir alanda birden fazla gÃ¼cÃ¼n olduÄŸu zamanlarda gereksiz veya istem dÄ±ÅŸÄ± gerginliÄŸin yaÅŸanmamasÄ±nÄ± istiyoruz. Durum zaten yeterince gergin ve hareketli. BÃ¼tÃ¼n taraflara DEAÅžâ€™a yoÄŸunlaÅŸmalarÄ± gerektiÄŸi mesajÄ±nÄ± yolluyoruz. Koalisyon mÃ¼ttefiklerimiz ve ortak gÃ¼Ã§lerle yakÄ±n koordinasyon iÃ§inde olmaya devam edecek. Ortak hedefimiz DEAÅž olacak."

Ä°SRAÄ°L'Ä°N FÄ°LÄ°STÄ°N TOPRAKLARINDA YENÄ° Ä°ÅžGAL YERLERÄ° Ä°NÅžASI

Toner bir baÅŸka soru Ã¼zerine de Ä°srailâ€™in Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim faaliyetlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Bakan Rex Tillersonâ€™un "Ä°srailâ€™in yerleÅŸim aktivitelerini durdurmasÄ± gerektiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerini hatÄ±rlatan Toner, Ä°srail ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini bildirdi.

Toner, "Yeni yerleÅŸim yerlerinin oluÅŸturulmasÄ± taraflar arasÄ±ndaki sorunu etkileyebilir, bu konu ele alÄ±nÄ±yor ve Bakan da bunu gÃ¼ndeme getirdi." dedi.

Mark Toner, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin rolÃ¼nÃ¼ ise "Beyaz Saray ile birlikte sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Åžu anda, bir sonraki adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± atmak iÃ§in durumu gÃ¶zden geÃ§iriyoruz. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek isterim." sÃ¶zleriyle ifade etti.



Ä°lgili Konular ABD DEAÅž Suriye el bab Bab
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