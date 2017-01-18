09:56, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

22 ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±



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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 2 soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde,Â FETÃ–/PDYÂ Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len 145 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼pheliler arasÄ±ndaÂ ByLockÂ kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geÃ§en Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in 22 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Belirlenen adreslere dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarda ÅŸu ana kadar 40 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Â

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