GÃ¼ncelleme: 09:55, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

'YeÅŸil kategori'de aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n LiceÂ ileÂ BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlardaÂ 10 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik TSK, emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu Operasyonu" ile eÅŸ zamanlÄ± olarak BingÃ¶l 49. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca GenÃ§ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda "Åžehit BinbaÅŸÄ± Turgay Ã‡elik" operasyonu gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen DiyarbakÄ±r Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± emir komutasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, 7 Mart saat 19.00 itibarÄ±yla aralarÄ±nda "yeÅŸil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlÄ± Edip YetÃ¼t'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 PKK'lÄ± Â Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Operasyonda iki M-16, 6 kalaÅŸnikof, bir dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, bir biksi makineli tÃ¼fek, 23 ÅŸarjÃ¶r, 120 fiÅŸek, 7 el bombasÄ±, bir tabanca, bir el telsizi ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manÄ±n ele geÃ§irildi.

BÄ°N 386 KÄ°LOGRAM ESRAR BULUNDU

AyrÄ±ca narkoterÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 872 kilogramÄ± toz, 514 kilogramÄ± da kubar olmak Ã¼zere bin 386 kilogram esrar ele geÃ§irildi.

Lice ilÃ§esi AkÃ§abudak KÃ¶yÃ¼ Dergan mezrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak oluÅŸturulan park bÃ¶lgesinde iÅŸ makinesiyle yapÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 6 bidon iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 650 kilogram muhtelif yiyecek elde edildi.