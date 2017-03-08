'YeÅŸil kategori'de aranan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r'Ä±n LiceÂ ileÂ BingÃ¶l'Ã¼n GenÃ§ ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlardaÂ 10 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik TSK, emniyet unsurlarÄ± ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-41 Åžehit Jandarma Tolga TopÃ§uoÄŸlu Operasyonu" ile eÅŸ zamanlÄ± olarak BingÃ¶l 49. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca GenÃ§ ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda "Åžehit BinbaÅŸÄ± Turgay Ã‡elik" operasyonu gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen DiyarbakÄ±r Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± emir komutasÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda, 7 Mart saat 19.00 itibarÄ±yla aralarÄ±nda "yeÅŸil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlÄ± Edip YetÃ¼t'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 PKK'lÄ± Â Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Operasyonda iki M-16, 6 kalaÅŸnikof, bir dragunov keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, bir biksi makineli tÃ¼fek, 23 ÅŸarjÃ¶r, 120 fiÅŸek, 7 el bombasÄ±, bir tabanca, bir el telsizi ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manÄ±n ele geÃ§irildi.
AyrÄ±ca narkoterÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 872 kilogramÄ± toz, 514 kilogramÄ± da kubar olmak Ã¼zere bin 386 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
Lice ilÃ§esi AkÃ§abudak KÃ¶yÃ¼ Dergan mezrasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak oluÅŸturulan park bÃ¶lgesinde iÅŸ makinesiyle yapÄ±lan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 6 bidon iÃ§erisinde yaklaÅŸÄ±k 650 kilogram muhtelif yiyecek elde edildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi
Vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyen mÃ¼kelleflere, belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde yÃ¼zde 5 indirim yapÄ±lacak, ancak indirim tutarÄ± 1 milyon liradan fazla olamayacak
FETÃ–'nÃ¼n15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, arasÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "Ã§atÄ± iddianamesi" Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi ocakta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,6 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 1,3 yÃ¼kseldi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda aralarÄ±nda "yeÅŸil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlÄ± Edip YetÃ¼t'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ve Cibuti EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã¼Ã§ farklÄ± alanda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle, KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi buluÅŸtu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n, ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerini birleÅŸtiriyor, milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz" dedi