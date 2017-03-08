10:04, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kabil'de askeri hastaneye saldÄ±rÄ±





Afgaistan Kabil'de askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 15 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki Serdar Muhammad Davut Han Askeri Hastanesi'ne dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Devlet Veziri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir grup saldÄ±rganÄ±n hastaneye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. SaldÄ±rganlarÄ±n kaÃ§ kiÅŸi olduÄŸunun bilinmediÄŸini kaydeden Veziri, ilk belirlemelere gÃ¶re 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay yerine Ã§ok sayÄ±da gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin gÃ¶nderildiÄŸini ifade etti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, saldÄ±rganlardan birinin Ã¶nce hastane giriÅŸinde Ã¼zerindeki bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, beyaz Ã¶nlÃ¼k giymiÅŸ diÄŸer saldÄ±rganlarÄ±n ise hastaneye girerek rastgele ateÅŸ aÃ§maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kabil'in diplomatik bÃ¶lgesi Vazir Akbar Han'da bulunan 400 yataklÄ± hastane, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak hizmet veriyor. SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±.

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