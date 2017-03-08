BM'den GÃ¼ney Sudan'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu, uzun sÃ¼redir iÃ§ savaÅŸ ve kÄ±tlÄ±kla boÄŸuÅŸan GÃ¼ney Sudan'da soykÄ±rÄ±m derecesine varan etnik temizlik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Komisyonun GÃ¼ney Sudan'da 7 ay sÃ¼ren kapsamlÄ± incelemesinin ardÄ±ndan yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, "Ãœlkedeki siviller bombalanÄ±yor ve kasÄ±tlÄ± biÃ§imde aÃ§lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze bÄ±rakÄ±lÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ± Salva Kiir Mayardit de dahil Ã¼lkedeki Ã¼st dÃ¼zey yetkililer nefret sÃ¶yleminde bulunuyor." ifadesine yer verildi.
Bu olaylarÄ±n ardÄ±ndaki ihlallerin Ã§oÄŸunlukla hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± askerler, Ulusal GÃ¼venlik Servisi Ã¼yeleri, polisler ve hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerine baÄŸlÄ± militanlarca gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtilen raporda, iÃ§ savaÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra kuraklÄ±k nedeniyle de tarÄ±mda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Raporda, GÃ¼ney Sudan hÃ¼kÃ¼metinin, aÃ§lÄ±k tehlikesinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeye insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak isteyen uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere karÅŸÄ± hukuksuz engellemelerde bulunduÄŸu deÄŸerlendirmesi yer aldÄ±.
Ãœlkedeki kadÄ±nlarÄ±n cinsel tacize uÄŸramasÄ±nÄ±n iÃ§ savaÅŸÄ±n bir parÃ§asÄ± haline geldiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, "BM SoruÅŸturma Komisyonunun gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n dayak, cinsel saldÄ±rÄ± ya da diÄŸer ÅŸiddet eylemleri sonucunda yaralandÄ±klarÄ± ve kendilerine gerekli tÄ±bbi yardÄ±mÄ±n verilmediÄŸi saptanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
BM ve GÃ¼ney Sudan hÃ¼kÃ¼metinin geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± ortak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da Ã¼lkede, 100 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Unity eyaletine baÄŸlÄ± iki bÃ¶lgede kÄ±tlÄ±k ilan edildiÄŸi duyurulmuÅŸ, GÃ¼ney Sudan'da 4,9 milyon kiÅŸinin acil gÄ±da yardÄ±mÄ±na ihtiyacÄ± olduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.
ACÄ°L YARDIMA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR
Afrika'nÄ±n en genÃ§ Ã¼lkesi GÃ¼ney Sudan'daki insani durum, Mayardit'in 16 AralÄ±k 2013'te yardÄ±mcÄ±sÄ± Riek Machar'Ä± "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶revden almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmesiyle kÃ¶tÃ¼leÅŸmiÅŸti.
BarÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri neticesinde 17 AÄŸustos 2015'te taraflar anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸ ancak barÄ±ÅŸ sÃ¼reci, cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leriyle Machar yanlÄ±larÄ± arasÄ±nda 8 Temmuz'da yeniden baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sekteye uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. On binlerce kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§ savaÅŸta 1,5 milyondan fazla GÃ¼ney SudanlÄ±nÄ±n da kaÃ§arak Ã§evre Ã¼lkelere sÄ±ÄŸÄ±nmasÄ±yla Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan Ã¼lkede ocak ayÄ±nda Ãœst Nil bÃ¶lgesindeki etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda Shilluk topluluÄŸuna baÄŸlÄ± 20 binden fazla kiÅŸinin yaÅŸadÄ±klarÄ± Wau Shilluk ÅŸehrini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Shilluk KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n lideri Kwongo Dak Padiet, hafta sonu "HalkÄ±m fiziksel ve kÃ¼ltÃ¼rel olarak yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya." ifadeleriyle uluslararasÄ± kamuoyuna seslenmiÅŸti.
Padiet aÃ§Ä±klamasÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Mayardit'in imzaladÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ± kanunlarÄ±n ve Ã¼lkede devam eden askeri operasyonlarÄ±n Shilluk yurdunu bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmuÅŸtu
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BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunun raporunda, GÃ¼ney sudan ile ilgili "Ãœlkedeki siviller bombalanÄ±yor ve kasÄ±tlÄ± biÃ§imde aÃ§lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze bÄ±rakÄ±lÄ±yor" denildi
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