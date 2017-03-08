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12:40, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
TÃ¼rkiye
10:22, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±
Sanayi Ã¼retimi Ocak ayÄ±nda beklentinin Ã¼zerinde arttÄ±

Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi ocakta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,6 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 1,3 yÃ¼kseldi

TÃ¼rkiye'de sanayi Ã¼retimi aylÄ±k yÃ¼zde 1.3, yÄ±llÄ±k Â yÃ¼zde 2.6 arttÄ±.

Beklenti aylÄ±k yÃ¼zde 1, yÄ±llÄ±k Â yÃ¼zde 1.8 artÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayinin alt sektÃ¶rleri incelendiÄŸinde, 2017 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±nda madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼ endeksi bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %4,1 azalÄ±rken,Â  imalat sanayi sektÃ¶rÃ¼ endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Ã¼retimi ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± sektÃ¶rÃ¼Â  endeksi ise %1,5 arttÄ±.

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