10:35, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatÄ±





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatlarÄ±nda PKK'ya ait Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, silah mevzisini imha edildi.

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