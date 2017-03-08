TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine gerÃ§ekleÅŸtirilen hava harekatlarÄ±nda PKK'ya ait Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, silah mevzisini imha edildi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi
Vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyen mÃ¼kelleflere, belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde yÃ¼zde 5 indirim yapÄ±lacak, ancak indirim tutarÄ± 1 milyon liradan fazla olamayacak
FETÃ–'nÃ¼n15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, arasÄ±nda "Yurtta Sulh Konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "Ã§atÄ± iddianamesi" Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve AvaÅŸin Basyan bÃ¶lgelerine hava harekatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retim endeksi ocakta yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 2,6 arttÄ±. Mevsim ve takvim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ sanayi Ã¼retimi ise bir Ã¶nceki aya gÃ¶re yÃ¼zde 1,3 yÃ¼kseldi
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ–/PDY Ã¼yesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda aralarÄ±nda "yeÅŸil kategori" listesinde aranan Erhan Siser kod adlÄ± Edip YetÃ¼t'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 PKK Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
KofÃ§az ilÃ§esinin TatlÄ±pÄ±nar kÃ¶yÃ¼ ile DemirkÃ¶y ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 15 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ve Cibuti EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda Ã¼Ã§ farklÄ± alanda iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzalandÄ±
TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle, KaradaÄŸ'da dÃ¼zenlenen konferansta 120 Ã¼lkeden bin 200 genÃ§ doktor ve tÄ±p Ã¶ÄŸrencisi buluÅŸtu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Orgeneral Akar'Ä±n, ABD ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ± ile Antalya'da bir araya geldiÄŸi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±
TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararasÄ± anlaÅŸma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasÄ±na iliÅŸkin 18 tasarÄ± kabul edildi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda 270 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin duruÅŸmada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kriptolu haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bazÄ± tutuklu sanÄ±klar savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 10 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Yeni sistemde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revlerini birleÅŸtiriyor, milletin karÅŸÄ±sÄ±na tek bir muhatap Ã§Ä±kartÄ±yoruz" dedi