10:46, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Darbe giriÅŸiminin Ã§atÄ± iddianamesi kabul edildi | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan "Ã§atÄ± iddianamesi", Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme heyeti, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n maÄŸdur-mÃ¼ÅŸteki ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä±n maÄŸdurlar arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianame Ã¼zerindeki incelemesini tamamladÄ±.

Heyet, inceleme sonucunda iddianamenin kabulÃ¼ne karar verdi.

Mahkeme, duruÅŸmaya hazÄ±rlÄ±k tutanaÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z tamamlamadÄ±. Ancak yargÄ±lamanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± tarih olarak 22 MayÄ±s 2017'nin belirlenmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°DDÄ°ANAME

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸÃ§imen ile cumhuriyet savcÄ±larÄ± Kemal Aksakal ve Ä°stiklal Akkaya'nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianamede, 15 Temmuz 2016'da, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) iÃ§erisinde Ã¶rgÃ¼tlenen FETÃ– mensuplarÄ±nca TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmak ve bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmek amacÄ±yla hain darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunulduÄŸu belirtiliyor.Â

Ä°ddianamede, "15 Temmuz gecesi TSK icÌ§erisinde oÌˆrguÌˆtlenmisÌ§ hain FETOÌˆ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan demokratik anayasal duÌˆzen, cebir ve sÌ§iddet kullanÄ±larak ortadan kaldÄ±rÄ±lma tesÌ§ebbuÌˆsuÌˆnde bulunulduÄŸu, 8 binden fazla askeri personel, 35 ucÌ§ak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve 4 bine yakÄ±n hafif silahÄ±n kullanÄ±ldÄ±gÌ†Ä±, mili irade hedef secÌ§ilerek, basÌ§ta CumhurbasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± KuÌˆlliyesi ve TBMM olmak uÌˆzere TuÌˆrkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik degÌ†erleri ve kurumlarÄ±na ait binalar bombalanarak uÌˆlkenin teslim alÄ±nmaya cÌ§alÄ±sÌ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±lÄ±yor.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "maÄŸdur-mÃ¼ÅŸteki" olarak gÃ¶sterildiÄŸi iddianamede, "Genelkurmayda maÄŸdur olan askerler" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, eski Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral Ä°hsan Uyar, Kocaeli Garnizon KomutanÄ± Korgeneral Metin GÃ¼rak, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri KomutanÄ± Korgeneral UÄŸur TarÃ§Ä±n, Genelkurmay BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral ErtuÄŸrul Gazi Ã–zkÃ¼rkÃ§Ã¼ ile Osman Tolga KÄ±lÄ±nÃ§arslan, Burak AkÄ±n, Yunus Can, Atilla GÃ¶kesaoÄŸlu, GÃ¶ksel Sevindik ve Fikret Tayfur Erbilgin sÄ±ralanÄ±yor.Â

"Karargah dÄ±ÅŸÄ± maÄŸdurlar" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ise CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Abidin Ãœnal, Kara Kuvvetleri EÄŸitim ve Doktrin KomutanÄ± (EDOK) emekli Orgeneral Kamil BaÅŸoÄŸlu, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ± ile Mehmet Åžanver, Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z, AtiÌ‡lla GÃ¼lan, Mehmet Ã–zlÃ¼, BahriÌ‡ Biber, Ahmet BiÃ§er, Haluk Åžahar ve Fethi Alpay yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, Celalettin Ä°biÅŸ, Erhan Dural, GÃ¶khan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Mehmet ÅžengÃ¼l, Mesut Acu, Mucip ArÄ±gan, Mustafa Avcu, Resul KaptancÄ±, YÄ±ldÄ±z GÃ¼rsoy, Yusuf Ã‡elik ve Ziya Ä°lhan DaÄŸdaÅŸ'Ä±n sivil ÅŸehitler, BÃ¼lent AydÄ±n'Ä±n da karargahtaki asker ÅŸehit olduÄŸu belirtiliyor.

ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ° TEK TEK SIRALANDI

AyrÄ±ca "Genelkurmayda maÄŸdur olan polis" Mikail AlÄ±cÄ± ile 42 maÄŸdur, AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÃœstÃ¼n'Ã¼n de arasÄ±nda bulunduÄŸu 26 mÃ¼ÅŸteki, Ã¼lke genelinde ÅŸehit olan askerler Sait ErtÃ¼rk, Halit YaÅŸar Mine ve Ã–mer Halisdemir, ÅŸehit dÃ¼ÅŸen 63 polis, "tÃ¼m Ã¼lkede ÅŸehit olan" 172 kiÅŸi, yaralÄ± 21 asker, yaralÄ± 153 polis, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã¼lke genelinde yaralanan 2 bin 558 sivilin isimleri de iddianamede tek tek sÄ±ralanÄ±yor.

SANIKLARÂ

DavanÄ±n, general rÃ¼tbesindekiler ile eski CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸyaveri Ali YazÄ±cÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n eski emir subayÄ± Levent TÃ¼rkkan ve BaÅŸbakanlÄ±k Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlisi Muhammet Uslu'nun da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± asker ve sivil sanÄ±klarÄ± ÅŸunlar:

"Fetullah GÃ¼len, AbdulkadiÌ‡r IÌ‡lhan, Abdullah ÅževkiÌ‡ GÃ¼ngÃ¶r, Abdulvahap Berke, AbdurrahiÌ‡m Aksoy, Abdurrahman AydoÄŸan, Adem Ã–zer, Ahmet Albayrak, Ahmet Durmaz, Ahmet Ã–zÃ§etin, Ahmet YÄ±ldÄ±z, Ahmet BiÌ‡can KÄ±rker, Ahmet IÌ‡lhan AyÅŸan, AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk, Ali Ã‡akÄ±r, Ali GÃ¼ltekin, Ali Irmak, Ali Kalyoncu, Ali YazÄ±cÄ±, Ali Emre Eral, Ali Feyyaz BeydaÄŸ, Ali Osman GÃ¼rcan, Alpaslan Ã‡etin, AnÄ±l KoÃ§, AsÄ±m ÅžanÃ¶z, Ayhan CarÄ±k, Aziz Onur, Baki Kavun, BarÄ±ÅŸ Erdemir, Bayram Akpan, Bayram Aydemir, Bilal AkyÃ¼z, Birol KurubaÅŸ, BÃ¼nyamin Tuner, Cahit KÃ¼key, Cemal TurÄŸut, Cemil Turhan, Cengiz AydÄ±n, Cihangir Åženlik, Deniz AydÄ±n, DerviÅŸ TaÅŸ, DoÄŸan Ã–ztÃ¼rk, DoÄŸan ÃœstÃ¼ntaÅŸ, Emin Anar, Emrah Ilgaz, Emre KarslÄ±, Erdem Eraslan, Erhan Caha, Erhan Metin, Erman Can, Ersin Eker, Ersoy Ã–z, Ertan Ã–zmen, ErtuÄŸrul Terzi, Fahri Kafkas, Fatih Ekici, Fatih KoÃ§, Fatih Misir, Fatih Okutur, Fatih SarÄ±mehmet, Fatih Ãœner, Fatih YanÄ±kkaya, FazlÄ± Ã–zÅŸahin, Fevzi SÃ¶nmez, FÄ±rat AlakuÅŸ, Furkan Akbenli, Furkan Ã‡etiner, GÃ¶khan AkdaÄŸ, GÃ¶khan BalcÄ±, GÃ¶khan Ã‡etin, GÃ¶khan Eski, GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, GÃ¼ven Keskin, Hakan Evrim, Hakan Toprak, Halil GÃ¼l, Halil Ä°brahim Ataalp, Halil Ä°brahim Karabal, Halis Ahmet Ã–zer, Halit KazancÄ±, Hamza Er, Hasan Demirci, Hasan Sevimli, Hasan HÃ¼seyin SarÄ±tarla, HÃ¼seyin Ã–mÃ¼r, HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±rÄ±m (1972 doÄŸumlu), HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±rÄ±m (1980 doÄŸumlu) HÃ¼seyin Hakan Ã–cal, Ä°brahim Ã‡Ã¶lkesen, Ä°brahim KaradaÄŸ, Ä°lhan Talu, Ä°lker Ã‡etinkaya, Ä°lyas Akyar, Ä°lyas BilgiÅŸ, Ä°sa AkÄ±n, Ä°smail AydÄ±n, Ä°smail YolaÃ§Ä±cÄ±, Kadir Bozan, Kamil Ilgaz, Kenan ÅžimÅŸek, Kenan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kubilay SelÃ§uk, KÃ¼bra Yavuz, Levent TÃ¼rkkan, LÃ¼tfi Karaca, LÃ¼tfullah TaÅŸyumruk, Mahmut Tuncer, Mehmet Emin TÃ¼zel, Mehmet AdÄ±gÃ¼zel, Mehmet AkÃ§ara, Mehmet AytaÃ§, Mehmet Demir, Mehmet DiÅŸli, Mehmet PartigÃ¶Ã§, Mehmet Åžahin, Mehmet Uslu, Mehmet Arif PazarlÄ±oÄŸlu, Mesut Ãœrkmez, Mete KÄ±Ã§Ä±larslan, Metin Demir, Metin GÃ¼mÃ¼ÅŸburun, Muhammet Uslu, Muhammet YÄ±lmaz, Muhsin Kutsi BarÄ±ÅŸ, Murat Aletirik, Murat AygÃ¼n, Murat BingÃ¼l, Murat Engin, Murat ErtaÅŸ, Murat KoÃ§yiÄŸit, Murat Korkmaz, Murat Mala, Murat PekgÃ¼ler, Murat Can Avtan, Mustafa AkyÄ±ldÄ±z, Mustafa Ã‡akmaktaÅŸÄ±, Mustafa Ã‡iÃ§ek, Mustafa Demir, Mustafa Duygulu, Mustafa Kocaaslan, Mustafa Mengi, Mustafa Ã–zsoy, Mustafa SÃ¶zer, Mustafa Temir, Mustafa BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, Mutlu Burak Uyar, Muzaffer Ã‡oban, Muzaffer DÃ¼zenli, Nahsen FÄ±stÄ±kcÄ±, Necati GÃ¼neÅŸ, Nejdet EroÄŸlu, NeÅŸet GÃ¼lener, Nuri GayÄ±r, OÄŸuz Serhad HabiboÄŸlu, OÄŸuzhan Konuk, Okan AtaoÄŸlu, Okan Kurt, Oktay FelekoÄŸlu, Orhan YÄ±kÄ±lkan, Osman AktaÅŸ, Osman Kardal, Osman KÄ±lÄ±Ã§, Osman ÃœnlÃ¼, Ã–mer Faruk HarmancÄ±k, Ã–mer GÃ¼rsel Ã‡etin, Ã–zay YÄ±lmaz, Ã–zcan Karacan, Ã–zcan Kurt, Ã–zgÃ¼r SolakoÄŸlu, Ã–zkan AydoÄŸdu, Ramazan CÃ¶mert, Ramazan GÃ¶zel, Recep AktÃ¼rk, Recep Ã–zkan, Recep YÄ±ldÄ±z, SadÄ±k KazancÄ±, Salih Ulusoy, Samet YÄ±ldÄ±z, SatÄ± BahadÄ±r KÃ¶se, SavaÅŸ KabaklÄ±, Sedat TaÅŸkÄ±n, SelÃ§uk Topal, Serdar Tekin, Serhat Pahsa, Serkan Candal, Serkan CoÅŸkun, Serkan KÄ±lÄ±Ã§, Serkan SaÄŸ, Sinan SÃ¼rer, Sinan YÄ±lmaz, Suat SaÄŸlam, Suat KÃ¼rÅŸat GÃ¼n, Åžener DoÄŸrugÃ¶ren, Åžener KÄ±sak, Åževket Samet Okyay, Talha Atlanel, Tayfun Ã–zek, Temel Can KÃ¶roÄŸlu, Tevfik GÃ¶k, Turgay Er, Turgay SÃ¶kmen, TurÄŸay PeriÅŸan, UÄŸur Bostan, UÄŸur Kent, UÄŸur Åžahin, Ãœmit BayÄ±k, Ãœmit Keskin, Ãœnsal CoÅŸkun, Vahap Kavaker, Vahit GÃ¼llÃ¼, Veysel Tokmak, Veysel Ã–zmen, Vural AkyÄ±ldÄ±rÄ±m, YalÃ§Ä±n GÃ¼r, YalÃ§Ä±n Toker, Yener YÄ±lmaz, Yusuf Akdemir, Yusuf GÃ¼leÃ§, Yusuf KarÅŸil, Yusuf YalÃ§Ä±n ve Yusuf YedidaÄŸ."Â

SanÄ±klardan biri orgeneral, 3'Ã¼ korgeneral, 4'Ã¼ tÃ¼mgeneral, 16'sÄ± tuÄŸgeneral, 3'Ã¼ tuÄŸamiral, 26'sÄ± albay, 27'si yarbay, 37'si binbaÅŸÄ±, 21'i yÃ¼zbaÅŸÄ±, kalanlar ise daha alt rÃ¼tbelerden. SanÄ±klardan 12'si Ã¶ÄŸretmen, memur ve esnaftan oluÅŸan sivil. Bu kiÅŸilerin 3'Ã¼ tutuklu, 2'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bulunurken, 7'si ise firari durumda.

SanÄ±klar, "anayasayÄ± ihlal", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek ve Ã¼yesi olmak" suÃ§larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra darbe giriÅŸimi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'de iÅŸlenen "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "250 vatandaÅŸÄ± ÅŸehit etme", "2 bin 735 vatandaÅŸÄ± Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" ve "Ã¼st dÃ¼zey komutan ve devlet yÃ¶neticilerinin hÃ¼rriyetini sÄ±nÄ±rlama" suÃ§larÄ±ndan da yargÄ±lanacak.