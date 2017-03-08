10:56, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Rafsancani'nin kÄ±zÄ±ndan 'suikast' imasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran eski cumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani'ninÂ kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimiÂ babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bazÄ± belirsizliklerin olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸÃ§iler Haber AjansÄ± Ä°LNA'ya gÃ¶re, Alleme Tabatabai Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenlenen "Rafsancani'yi Anma" programÄ±nda konuÅŸan HaÅŸimi, "Babam 82 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen benden saÄŸlÄ±klÄ±ydÄ±. Ne olduÄŸu (Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili) konusunda bizim iÃ§in de bazÄ± belirsizlikler var." dedi.

BabasÄ±nÄ±n sÃ¼rekli hakaretlere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HaÅŸimi, "HalkÄ±n MÃ¼cahidleri, reformistler ve muhafazakarlar dÃ¶neminde sÃ¼rekli kendisine hakaret ediliyordu. Her zaman 'NiÃ§in bir ÅŸey sÃ¶ylemiyorsun?' diye sorduÄŸumda, 'Zaman her ÅŸeyi ortaya Ã§Ä±karacak' derdi." ifadelerini kullandÄ±.

"O, KÄ°ÅžÄ°LER HAKKINDA KONUÅžMAZDI, SÄ°YASÄ° MESELELERÄ° KONUÅžURDU"

Rafsancani'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte bir Ã§ok sÄ±rrÄ± da beraberinde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten HaÅŸimi, "KeÅŸke iÃ§inde sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rlara daha Ã§ok vakÄ±f olabilseydim. O, kiÅŸiler hakkÄ±nda konuÅŸmazdÄ±. Siyasi meseleleri konuÅŸurdu." bilgisini aktardÄ±.

BabasÄ±yla ilgili bazÄ± anÄ±larÄ±nÄ± anlatan HaÅŸimi, "Toplumumuz gerÃ§eÄŸi duymaya hazÄ±r deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ä°ran'da DÃ¼zenin MaslahatÄ±nÄ± TeÅŸhis Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten ve 1989-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda iki dÃ¶nem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Rafsancani, 8 Ocak gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. KardeÅŸi Muhammed HaÅŸimi Rafsancani, bir gÃ¼n sonra Ä°ran Devlet Televizyonu'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada abisinin Ã¶lÃ¼mÃ¼n "kalp durmasÄ±" nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Yine aynÄ± gÃ¼n SaÄŸlÄ±k Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Dr. Muhammed Agacani, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Rafsancani'nin saÄŸlÄ±klÄ± bir bÃ¼nyeye sahip olduÄŸunu fakat bununla beraber kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± riskinin de bulunduÄŸunu ifade etmiÅŸ, ilk belirlemelere gÃ¶re Ã¶lÃ¼m nedenini "kalp krizi" olarak aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.