DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:05, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

"Torba kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyenlerin vergilerinde yÃ¼zde 5 indirim, Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ± gibi dÃ¼zenlemeleri iÃ§eren "torba kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

BazÄ± AlacaklarÄ±n Yeniden YapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanuna gÃ¶re, Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatifleri tarafÄ±ndan kullandÄ±rÄ±lan ve 31 AralÄ±k 2016 itibarÄ±yla takip hesaplarÄ±nda izlenen tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±, kanunun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi izleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n sonuna kadar banka/kooperatife baÅŸvuruda bulunulmasÄ± kaydÄ±yla yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak.

BorÃ§lara uygulanan faiz yÃ¼zde 11 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lacak. Bunun yÃ¼zde 6'sÄ± Hazine, yÃ¼zde 5'i Ã§iftÃ§i tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

YapÄ±landÄ±rmaya esas tutarÄ±n defaten Ã¶denmesi veya taksitlendirilmesi halinde ilk taksiti, 2017 ekim ayÄ± sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 ekim ayÄ±ndan baÅŸlamak Ã¼zere her yÄ±l tekabÃ¼l ettiÄŸi ayda toplam beÅŸ taksitte Ã¶denecek.

TEDAÅž'A BORÃ‡LAR YAPILANDIRILACAK

TÃ¼rkiye Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Anonim Åžirketinin (TEDAÅž) elektrik tÃ¼ketiminden kaynaklanan alacaklarÄ±ndan, vadesi 15 Åžubat 2017 itibarÄ±yla geldiÄŸi halde dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla Ã¶denmemiÅŸ olan borÃ§lar yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak.

TEDAÅž'Ä±n tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lan elektrik tÃ¼ketiminden kaynaklanan alacaklarÄ±ndan, vadesi 15 Åžubat 2017 tarihi itibarÄ±yla geldiÄŸi halde Ã¶denmemiÅŸ olan borÃ§lar da yapÄ±landÄ±rma kapsamÄ±nda olacak. BorÃ§lu, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi izleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n sonuna kadar, elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketine iletilmek Ã¼zere TEDAÅž'a yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunacak ve ilk taksiti 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nÄ±n sonuna kadar Ã¶deyecek.

Hesaplanan tutarÄ±n ilk taksit Ã¶deme sÃ¼resi iÃ§inde tamamen Ã¶denmesi halinde, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶deme tarihine kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§in faiz uygulanmayacak; YÄ°-ÃœFE aylÄ±k deÄŸiÅŸim oranlarÄ± esas alÄ±narak hesaplanacak tutar Ã¼zerinden ayrÄ±ca yÃ¼zde 50 indirim yapÄ±lacak.

BorÃ§lu; 6, 9, 12 veya 18 eÅŸit taksit Ã¶deme seÃ§eneklerinden birisini seÃ§ecek.

Ä°lk iki taksitin sÃ¼resinde tam Ã¶denmemesi veya bir takvim yÄ±lÄ±nda ikiden fazla taksitin sÃ¼resinde Ã¶denmemesi halinde, bu dÃ¼zenlemeden yararlanma hakkÄ± kaybedilecek.

DÃœZENLÄ° VERGÄ° Ã–DEYENE Ä°NDÄ°RÄ°M

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mÃ¼kellefi olanlar ile kurumlar vergisi mÃ¼kelleflerinden (finans ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rlerinde faaliyet gÃ¶sterenler, sigorta ve reasÃ¼rans ve emeklilik ÅŸirketleri ile emeklilik yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere) belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlarÄ±n yÄ±llÄ±k gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri Ã¼zerinden hesaplanan verginin yÃ¼zde 5'i, Ã¶denmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

Hesaplanan indirim tutarÄ±, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak. Bakanlar Kurulu, indirim oranÄ±nÄ± ve 1 milyon liralÄ±k tutarÄ± iki katÄ±na kadar artÄ±rmaya, sÄ±fÄ±ra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarÄ±na getirmeye yetkili olacak.

YABANCILAR Ä°LK KONUT VE Ä°ÅžYERLERÄ°NE KDV YOK

DÃ¼zenlemeye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸmeyen yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler ile iÅŸ merkezi TÃ¼rkiye'de olmayan iÅŸ yeri ya da TÃ¼rkiye'de kazanÃ§ elde etmeyen kurumlar, satÄ±ÅŸ bedelini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilecek dÃ¶vizle Ã¶demeleri ÅŸartÄ±yla, ilk aldÄ±klarÄ± iÅŸ yeri ve konutta KDV Ã¶demeyecek.

Ã‡alÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± da TÃ¼rkiye'den konut ya da iÅŸ yeri almalarÄ± durumunda KDV Ã¶demeyecek.

KDV istisnasÄ±ndan yararlanarak TÃ¼rkiye'de konut veya iÅŸ yeri satÄ±n alanlar bu gayrimenkullerini bir yÄ±l satamayacak, bu konut ve iÅŸ yerlerini bir yÄ±l iÃ§erisinde satmasÄ± halinde, zamanÄ±nda alÄ±nmayan vergi tahsil edilecek.

ESNAF AHÄ°LÄ°K SANDIÄžI KURULUYOR

Gereken gÃ¶rev ve hizmetler iÃ§in mali kaynak saÄŸlamak, piyasa ÅŸartlarÄ±nda kaynaklarÄ± deÄŸerlendirmek, kanunun Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶demelerde bulunmak Ã¼zere, iÅŸ yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir sÃ¼re Ã¶deme yapmak amacÄ±yla Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulacak.

SayÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan denetlenecek sandÄ±ÄŸÄ±n gelirleri Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± primlerinden, bu primlerin deÄŸerlendirilmesinden elde edilen kazanÃ§ ve iratlardan, sandÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±k vermesi durumunda devletÃ§e saÄŸlanacak katkÄ±lardan, sigortalÄ±lardan alÄ±nacak ceza, gecikme zammÄ± ve faizlerden, diÄŸer gelir ve kazanÃ§lar ile baÄŸÄ±ÅŸlardan oluÅŸacak.

Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§e kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariÃ§ hiÃ§bir ÅŸekilde kesinti yapÄ±lamayacak, gelirleri genel bÃ¼tÃ§eye gelir kaydedilemeyecek.

SandÄ±ÄŸÄ±n gelirleri ile bu gelirlerle alÄ±nan her tÃ¼rlÃ¼ taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlar kuruma ait olacak. SandÄ±k, damga vergisi hariÃ§ her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim ve harÃ§tan muaf tutulacak.

Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ± nedeniyle buradan Ã¶denek alacaklar genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ± sayÄ±lacak. Genel SaÄŸlÄ±k SigortalÄ±sÄ± sayÄ±lanlar iÃ§in prime esas gÃ¼nlÃ¼k kazanÃ§larÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 30 gÃ¼nlÃ¼k tutarÄ±, prime esas kazanÃ§ tutarÄ± olarak dikkate alÄ±nacak.

GSS BORÃ‡LARI YAPILANDIRILDI

TÃ¼rkiye'de ikamet eden TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk soylu olmakla birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden ana, baba, eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸma izni muafiyeti kapsamÄ±nda olan yabancÄ±larÄ±n ana, baba, eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±, talep etmeleri halinde, talep tarihini takip eden gÃ¼nden itibaren ikamet ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ± sayÄ±lacak. Bu ÅŸarttan yararlanabilmek iÃ§in kiÅŸilerin prim ve prime iliÅŸkin hiÃ§bir borcunun bulunmamasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± kapsamÄ±nda sÄ±ralananlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ve baÅŸka bir Ã¼lkede saÄŸlÄ±k sigortasÄ±ndan yararlanma hakkÄ± bulunmayan ve genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± tescili yapÄ±lÄ±p, ancak gelir testine hiÃ§ baÅŸvurmayanlara yÃ¶nelik dÃ¼zenleme getiriliyor. Bu kiÅŸiler, maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 12 ay iÃ§inde gelir testine baÅŸvurursa, Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± primleri, yapÄ±lan gelir testi sonucuna gÃ¶re tescil baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinden itibaren alÄ±nacak.

Bu sigortalÄ±lÄ±k statÃ¼sÃ¼nden kaynaklanan prim borÃ§larÄ±na, dÃ¼zenlemeden Ã¶nceki dÃ¶neme iliÅŸkin tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± gibi alacaklardan, Ã¶denmemiÅŸ olanlarÄ±n tamamÄ±nÄ±n tahsilinden vazgeÃ§ilecek.

Ã–denmemiÅŸ olan aylÄ±k prim borcu aslÄ±nÄ±n ait olduÄŸu aya iliÅŸkin tutarÄ±nÄ±n; dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte geÃ§erli olan prime esas kazanÃ§ alt sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 30 gÃ¼nlÃ¼k tutarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 3'Ã¼ne eÅŸit veya fazla olmasÄ± halinde yÃ¼zde 3'Ã¼ Ã¼zerinden, yÃ¼zde 3'Ã¼nden az olmasÄ± halinde ise tahakkuk eden borÃ§ tutarÄ± Ã¼zerinden prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borÃ§,12 ay iÃ§inde peÅŸin veya taksitle Ã¶denirse bu tutara, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k tarihten Ã¶deme tarihine kadar geÃ§en sÃ¼re iÃ§in herhangi bir faiz uygulanmayacak.

YÃ¼rÃ¼rlÃ¼k tarihinden Ã¶nce sigortalÄ±lÄ±k statÃ¼sÃ¼nden kaynaklanan prim borcu bulunanlar, belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± halinde, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 12 aylÄ±k sÃ¼renin sonuna kadar saÄŸlÄ±k hizmetlerinden ve diÄŸer haklardan yararlanacak.

YÃœRÃœRLÃœK

Vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyene yÃ¼zde 5 indirim saÄŸlayan hÃ¼kÃ¼m, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yÄ±llÄ±k gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak Ã¼zere yayÄ±mÄ± tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

YabancÄ±lara konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ± getiren dÃ¼zenleme 1 Nisan'dan itibaren uygulanmaya baÅŸlanacak. Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± prim borÃ§larÄ±yla ilgili hÃ¼kÃ¼mler 1 Nisan'dan, Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurulmasÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler ise 1 Ocak 2018'den itibaren yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.