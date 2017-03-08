Kosova Güvenlik Gücü'nde 49 Türk

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Meclis’e Kosova Güvenlik Gücü-KGG misyonunda değişiklikler içerikli yasa tasarısını teslim etti. Bu değişiklikle KGG, sivil güç olmaktan çıkarak savunma sorumlulukla üstlenen askeri güce dönüşecek.
Muhalefetin desteği beklendiği için bu yasa tasarısının önümüzdeki hafta milletvekilleri tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Kosova Meclisi’nde Sırp milletvekilleri tarafından KGG’nin transformasyonuna karşı çıkılıyorsa da Kosova’da yaşayan tüm Sırp yurttaşları tarafından reddedilmiyor. “Zëri” Gazetesine göre KGG’de 45 Sırp bulunuyor.
KGG Bakanlığı Halkla İlişkiler Bölümü Müdürü İbrahim Shala’nın verdiği bilgilere KGG’de 49 Türk, 43 Boşnak, 30 Aşkali, 3 Hırvat, 14 Mısırlı, 2 Goralı, 2 Rom, 1 Makedon ve 1 Alman da görev alıyor.
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KGG’de 49 Türk, 43 Boşnak, 30 Aşkali, 3 Hırvat, 14 Mısırlı, 2 Goralı, 2 Rom, 1 Makedon ve 1 Alman da görev alıyor.
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