11:39, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kanÄ±t taburcu oldu





Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden taburcu edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± emekli Orgeneral YaÅŸar BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanedenÂ taburcu edildi. Eski adÄ± GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi (GATA) olan HaydarpaÅŸa Sultan AbdÃ¼lhamid EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine dÃ¼n kalp ritmi bozukluÄŸu nedeniyle getirilen BÃ¼yÃ¼kanÄ±t'Ä±n tedavisi tamamlandÄ±. BÃ¼yÃ¼kanÄ±t, tedavisinin ardÄ±ndan hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

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