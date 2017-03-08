YGS'de iki milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, AA muhabirine yaklaÅŸanÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±lki sÄ±nava 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±navÄ±n 7 bin 646 binada yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
SÄ±nava girecek aday sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±la yakÄ±n olduÄŸunu ifade eden Demir, "350 bin dolayÄ±nda gÃ¶revlimiz ile sÄ±nava hazÄ±r bir durumdayÄ±z. Åžu anda sÄ±nava iliÅŸkin bÃ¼tÃ¼n tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸ olup herhangi bir eksiklik ya da aksaklÄ±ÄŸa yol aÃ§acak bir risk bulunmamaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla adaylarÄ±mÄ±z rahatlÄ±kla sÄ±navlara hazÄ±rlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde gelsinler, Ã–SYM olarak onlar iÃ§in bÃ¼tÃ¼n tedbirleri almÄ±ÅŸ durumdayÄ±z." diye konuÅŸtu.
Ã–mer Demir, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan kural ihlallerinin, adaylarÄ±n yanlÄ±ÅŸ salona girmesi ve bunun sonucunda salondaki adaylarÄ±n dikkatini daÄŸÄ±tmasÄ±, sÄ±nav sÃ¼resince salondan Ã§Ä±kmamasÄ± gerekirken sÄ±nav salonunu terk etmesi olduÄŸunu, bu ihlaller nedeniyle adaylarÄ±n sÄ±navÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini belirtti.
SÄ±navÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ancak sÄ±nav bina giriÅŸlerinin saat 09.45'te sona ereceÄŸini dile getiren Demir, "AdaylarÄ±n evlerinden vakitlice Ã§Ä±kÄ±p sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ± 09.45'e kadar binalara girmeleri gerekiyor." uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.
AdaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgelerinde de konuya iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Demir, "Ã–zellikle 15 dakika Ã¶ncesinde sÄ±nav binasÄ± Ã¶nÃ¼nde giriÅŸlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kuralÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgelerine de yansÄ±ttÄ±k. GiriÅŸ belgesinin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alÄ±nÄ±rken bilgisayar ekranÄ±nda '09.45'te binaya giriÅŸin sonlanacaÄŸÄ±na' dair bir uyarÄ± Ã§Ä±kacak. Adaylar, 'Evet bunu anladÄ±m' onayÄ± verdiklerinde sÄ±nav giriÅŸ belgesini alabilecekler. Bu bilgiyi sÄ±nava giriÅŸ belgesinin Ã¼zerinde de belirttik." bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Kural ihlallerinin tespiti iÃ§in adayÄ±n sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda uyarÄ±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildiren Demir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BÃ¼tÃ¼n adaylar kurallarÄ± bilmek durumundadÄ±r. GÃ¶revlilerin adaylara gelip 'Åžunu yapmalÄ±sÄ±n, yapmamalÄ±sÄ±n' ÅŸeklinde bir uyarÄ± mecburiyeti bulunmamaktadÄ±r. SÄ±nav salonlarÄ±nda kurala aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸÄ± olan bir kiÅŸiyi asayiÅŸ bozulmasÄ±n diye gÃ¶revliler tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmamak, diÄŸerlerinin dikkatini daÄŸÄ±tmamak iÃ§in sadece tutanaÄŸa yazÄ±yorlar.
Yani Ã¶ncesinde uyarmak gibi bir mecburiyetleri yok. Bu nedenle 'SÄ±navda beni kimse uyarmadÄ±.' ÅŸeklinde bir mazereti kabul etmiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶revlinin kurallara uymaya iliÅŸkin ilave bir uyarÄ± mecburiyeti bulunmamaktadÄ±r, tÃ¼m uyarÄ± ve kurallar ilgili sÄ±nav kÄ±lavuzunda ve resmi duyuralarÄ±mÄ±zda adaylara sÄ±nav Ã¶ncesinde bildirilmiÅŸtir. Sadece sÄ±navÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± ve sÄ±navÄ±n ne zaman bitirileceÄŸine iliÅŸkin gÃ¶revlinin yapmak zorunda olduÄŸu uyarÄ±lar var. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±nav kurallarÄ±nÄ± tek tek anlatmak gibi bir yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yok. Bunu da Ã¶zellikle belirtmek isterim."
Bu yÄ±lki YGS'nin geÃ§en yÄ±lki sÄ±nav formatÄ±yla aynÄ± olduÄŸunu da dile getiren Demir, "LYS'de aÃ§Ä±k uÃ§lu soru olacak ama YGS'de herhangi bir deÄŸiÅŸik soru tipimiz yok." dedi.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
ÃœstÃ¼n zekalÄ± ve yetenekli Ã§ocuklarÄ±n yeteneklerini keÅŸfetmek amacÄ±yla kurulan KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece Ã‡ocuk Ãœniversitesi'nde, 4, 5, 6. ve 7. sÄ±nÄ±fta okuyan 200 Ã§ocuk eÄŸitim alÄ±yor
YGS'ye baÅŸvuran adaylar, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gÃ¼n geÃ§erlilik sÃ¼resinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± "geÃ§ici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecek
Suriyeli Ã‡ocuklarÄ±n TÃ¼rk EÄŸitim Sistemine EntegrasyonlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi Projesi kapsamÄ±nda, 2 bin 78 geÃ§ici sÃ¼reli Ã¶ÄŸretici ve rehberlik danÄ±ÅŸmanÄ± alÄ±nacak
YÃ–K'Ã¼n koordinasyonunda ilk kez 5 Mart'ta yapÄ±lacak YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. GÃ¼ndoÄŸan, "Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak
MEB 2017 hedeflerini belirledi. MEB, 2017 yÄ±lÄ±nda okul Ã¶ncesi ve ilkokullarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyor.