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12:40, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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11:47, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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YGS'de iki milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak
YGS'de iki milyon aday iÃ§in 350 bin kiÅŸi gÃ¶rev alacak

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Demir, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÄ±navda 350 bin dolayÄ±nda kiÅŸinin gÃ¶rev yapacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, AA muhabirine yaklaÅŸanÂ YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±lki sÄ±nava 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±navÄ±n 7 bin 646 binada yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

SÄ±nava girecek aday sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±la yakÄ±n olduÄŸunu ifade eden Demir, "350 bin dolayÄ±nda gÃ¶revlimiz ile sÄ±nava hazÄ±r bir durumdayÄ±z. Åžu anda sÄ±nava iliÅŸkin bÃ¼tÃ¼n tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸ olup herhangi bir eksiklik ya da aksaklÄ±ÄŸa yol aÃ§acak bir risk bulunmamaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla adaylarÄ±mÄ±z rahatlÄ±kla sÄ±navlara hazÄ±rlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde gelsinler, Ã–SYM olarak onlar iÃ§in bÃ¼tÃ¼n tedbirleri almÄ±ÅŸ durumdayÄ±z." diye konuÅŸtu.

UYARI, SINAV GÄ°RÄ°Åž BELGELERÄ°NDE DE MEVCUT

Ã–mer Demir, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan kural ihlallerinin, adaylarÄ±n yanlÄ±ÅŸ salona girmesi ve bunun sonucunda salondaki adaylarÄ±n dikkatini daÄŸÄ±tmasÄ±, sÄ±nav sÃ¼resince salondan Ã§Ä±kmamasÄ± gerekirken sÄ±nav salonunu terk etmesi olduÄŸunu, bu ihlaller nedeniyle adaylarÄ±n sÄ±navÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini belirtti.

SÄ±navÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ancak sÄ±nav bina giriÅŸlerinin saat 09.45'te sona ereceÄŸini dile getiren Demir, "AdaylarÄ±n evlerinden vakitlice Ã§Ä±kÄ±p sÄ±nav binalarÄ±nÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ± 09.45'e kadar binalara girmeleri gerekiyor." uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

AdaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgelerinde de konuya iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Demir, "Ã–zellikle 15 dakika Ã¶ncesinde sÄ±nav binasÄ± Ã¶nÃ¼nde giriÅŸlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kuralÄ± sÄ±nav giriÅŸ belgelerine de yansÄ±ttÄ±k. GiriÅŸ belgesinin Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alÄ±nÄ±rken bilgisayar ekranÄ±nda '09.45'te binaya giriÅŸin sonlanacaÄŸÄ±na' dair bir uyarÄ± Ã§Ä±kacak. Adaylar, 'Evet bunu anladÄ±m' onayÄ± verdiklerinde sÄ±nav giriÅŸ belgesini alabilecekler. Bu bilgiyi sÄ±nava giriÅŸ belgesinin Ã¼zerinde de belirttik." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

"SINAV GÃ–REVLÄ°SÄ°NÄ°N KURALLAR Ä°Ã‡Ä°N UYARMA ZORUNLULUÄžU YOK"

Kural ihlallerinin tespiti iÃ§in adayÄ±n sÄ±nav sÄ±rasÄ±nda uyarÄ±lmasÄ±na gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bildiren Demir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼tÃ¼n adaylar kurallarÄ± bilmek durumundadÄ±r. GÃ¶revlilerin adaylara gelip 'Åžunu yapmalÄ±sÄ±n, yapmamalÄ±sÄ±n' ÅŸeklinde bir uyarÄ± mecburiyeti bulunmamaktadÄ±r. SÄ±nav salonlarÄ±nda kurala aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸÄ± olan bir kiÅŸiyi asayiÅŸ bozulmasÄ±n diye gÃ¶revliler tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmamak, diÄŸerlerinin dikkatini daÄŸÄ±tmamak iÃ§in sadece tutanaÄŸa yazÄ±yorlar.

Yani Ã¶ncesinde uyarmak gibi bir mecburiyetleri yok. Bu nedenle 'SÄ±navda beni kimse uyarmadÄ±.' ÅŸeklinde bir mazereti kabul etmiyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ gÃ¶revlinin kurallara uymaya iliÅŸkin ilave bir uyarÄ± mecburiyeti bulunmamaktadÄ±r, tÃ¼m uyarÄ± ve kurallar ilgili sÄ±nav kÄ±lavuzunda ve resmi duyuralarÄ±mÄ±zda adaylara sÄ±nav Ã¶ncesinde bildirilmiÅŸtir. Sadece sÄ±navÄ±n ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± ve sÄ±navÄ±n ne zaman bitirileceÄŸine iliÅŸkin gÃ¶revlinin yapmak zorunda olduÄŸu uyarÄ±lar var. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±nav kurallarÄ±nÄ± tek tek anlatmak gibi bir yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ yok. Bunu da Ã¶zellikle belirtmek isterim."

Bu yÄ±lki YGS'nin geÃ§en yÄ±lki sÄ±nav formatÄ±yla aynÄ± olduÄŸunu da dile getiren Demir, "LYS'de aÃ§Ä±k uÃ§lu soru olacak ama YGS'de herhangi bir deÄŸiÅŸik soru tipimiz yok." dedi.



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