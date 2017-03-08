GÃ¼ncelleme: 04:35, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°HH'dan Bab'a 25 araÃ§lÄ±k yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±, geri dÃ¶nen ailelerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Halep'in Bab ilÃ§esinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. Bu kurumlardan biri olanÂ Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±,Â Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi.

Uzun Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'da Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na baÄŸlÄ± birlikler ve bomba imha uzmanlarÄ± DEAÅž'Ä±n dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±nlarÄ± temizlemeye devam ederken, Suriyelilerin de ilÃ§e dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rÃ¼yor.

DEAÅž'Ä±n baskÄ±larÄ± sonucu yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri terk ederek muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Ã§evre kÃ¶y ve beldelere giden ancak kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra dÃ¶nen Suriyeliler iÃ§in yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± da harekete geÃ§ti.

''Ä°HH, BAB'A 25 ARAÃ‡TAN OLUÅžAN YARDIM KONVOYU GÃ–NDERDÄ°''

Ä°HH'nÄ±n Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalar Sorumlusu Ã–mer Koparan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n, Azez'deki lojistik merkezlerinden 25 araÃ§lÄ±k yardÄ±m konvoyunun Bab'a geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Bab'daki ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere iÃ§erisinde gÄ±da, battaniye, temizlik malzemesi, Ã§ocuk bezi ile Ã§ocuk oyuncaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kolilerin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Koparan ''Bu konvoyla Bab'a geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸ olan bin ailenin tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z." dedi.

Ä°HH Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalar Sorumlu YardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf el-Bekkur da ''Ä°HH'nÄ±n 'Seninleyiz Bab' iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi ve 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu Bab'a ulaÅŸtÄ±. Ä°htiyaÃ§ sahiplerine 750 gÄ±da kolisi, bin 500 battaniye, bin 500 Ã§ocuk bezi, bin 200 temizlik sepeti ile mutfak seti daÄŸÄ±tacaÄŸÄ±z.'' diye konuÅŸtu.

AmaÃ§larÄ±nÄ±n bÃ¶lge insanlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak olduÄŸunu vurgulayan Bekkur, ''Bab'a gelen araÃ§larÄ±mÄ±z birkaÃ§ kÄ±sma ayrÄ±lacak. Bir kÄ±sÄ±m araÃ§larÄ±mÄ±z ilÃ§e iÃ§inde farklÄ± noktalarda insanlarÄ±n olduÄŸu yerlerde daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±nÄ± yapacak. Bir diÄŸer kÄ±sÄ±m ise taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± malzemeleri depolara boÅŸaltacak.'' dedi.

Bekkur, yardÄ±mlarÄ±n Ã¶nceden belirlenen ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Suriye halkÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± bir nebze de olsa azaltmak istediklerini dile getirdi.

Ä°HH Kilis Sorumlusu Serkan Ã–ktem ise ilÃ§e kurtarÄ±ldÄ±ktan sonra ÅŸehirdeki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin tespit edildiÄŸini ve gereken yardÄ±mlarÄ±n kendilerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°lÃ§edeki ekmek ihtiyacÄ±na da deÄŸinen Ã–ktem ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Ä°ki gÃ¼nden bu yana 5 bin 500 poÅŸet ekmeÄŸi Bab ve Ã§evresindeki kÃ¶ylere daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Bab merkezde bundan sonra da yardÄ±mlarÄ±mÄ±z devam edecek. Cerablus'ta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi Bab'da mobil fÄ±rÄ±n ve aÅŸevi konuÅŸlandÄ±racaÄŸÄ±z. Temennimiz bu acÄ±lar bir an Ã¶nce dinsin. Ve aileler evlerine geri dÃ¶nsÃ¼n. Biz bunun iÃ§in Ã§aba gÃ¶steriyoruz. Azez-Cerablus hattÄ±nda yaÅŸanan hadiseler nedeniyle insanlar kamplarda kalÄ±yordu. Kamplar Ã§ok yoÄŸundu. Onlara yardÄ±mlarÄ±mÄ±zla, insanlarÄ±n evlerini imar etmeleri neticesinde bu insanlar evlerine geri dÃ¶necek. Evlerine geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ olduÄŸunda kamplarÄ±ndaki yoÄŸunluk da hafiflemiÅŸ olacaktÄ±r. 6 yÄ±ldan bu yana Suriyelilerin acÄ±larÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in buradayÄ±z, bu sahadayÄ±z.''

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra AralÄ±k 2016 baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti. 23 Åžubat'ta Bab'Ä± DEAÅž'tan kurtaran TSK destekli Ã–SO birlikleri, aynÄ± gÃ¼n ilÃ§enin Kabasin beldesi ile Bizza kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de Ã¶rgÃ¼tten geri almÄ±ÅŸtÄ±.