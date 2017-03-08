11:43, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Hindistan'da sadece ninelere aÃ§Ä±k ilkokul





Hindistan'Ä±n sadece yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara aÃ§Ä±k ilkokulunda nineler okuma-yazma Ã¶ÄŸreniyorlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistanâ€™da okur-yazar oranÄ± 2011 verilerine gÃ¶re yÃ¼zde 74. Ancak erkeklerde bu oran yÃ¼zde 82 iken, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 65. Ãœlkenin sadece yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara aÃ§Ä±k olan ilk okulunda ise, yaÅŸlarÄ± 60 ile 90 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen kadÄ±nlar okuma-yazma Ã¶ÄŸreniyor.

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