Hindistan'da sadece ninelere aÃ§Ä±k ilkokul

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistanâ€™da okur-yazar oranÄ± 2011 verilerine gÃ¶re yÃ¼zde 74. Ancak erkeklerde bu oran yÃ¼zde 82 iken, kadÄ±nlarda yÃ¼zde 65.
Ãœlkenin sadece yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara aÃ§Ä±k olan ilk okulunda ise, yaÅŸlarÄ± 60 ile 90 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen kadÄ±nlar okuma-yazma Ã¶ÄŸreniyor.
Suriye'nin Humus ilinin merkezinde muhaliflerin kontrol ettiÄŸi son bÃ¶lgelerden Vaer, Esed rejiminin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor
Hindistan'Ä±n sadece yaÅŸlÄ± kadÄ±nlara aÃ§Ä±k ilkokulunda nineler okuma-yazma Ã¶ÄŸreniyorlar
KGGâ€™de 49 TÃ¼rk, 43 BoÅŸnak, 30 AÅŸkali, 3 HÄ±rvat, 14 MÄ±sÄ±rlÄ±, 2 GoralÄ±, 2 Rom, 1 Makedon ve 1 Alman da gÃ¶rev alÄ±yor.
Ä°ran eski cumhurbaÅŸkanÄ± HaÅŸimi Rafsancani'nin kÄ±zÄ± Fatma HaÅŸimi babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bazÄ± belirsizliklerin olduÄŸunu sÃ¶yledi
BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunun raporunda, GÃ¼ney sudan ile ilgili "Ãœlkedeki siviller bombalanÄ±yor ve kasÄ±tlÄ± biÃ§imde aÃ§lÄ±kla yÃ¼z yÃ¼ze bÄ±rakÄ±lÄ±yor" denildi
Afgaistan Kabil'de askeri hastaneye bu sabah yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 15 kiÅŸi yaralandÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Toner, "El-Babâ€™Ä±n doÄŸu tarafÄ± Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k bir bÃ¶lge. Birden fazla gÃ¼Ã§ bu bÃ¶lgede, aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemek gerekirse birbirlerine Ã§ok yakÄ±nlar. TaraflarÄ±n ortak amacÄ± ise DEAÅž ile mÃ¼cadele." dedi.
Hamburg'da konuÅŸma yaptÄ±ktan sonra Berlin'e geÃ§en DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu vatandaÅŸlar TÃ¼rk bayraklarÄ± ve sloganlarla karÅŸÄ±ladÄ±
Arnavut nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± PreÅŸova Vadisi'ni ziyaret eden Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± Nishani, 1948 yÄ±lÄ±ndan itibaren SÄ±rbistan'Ä± ziyaret eden ilk Arnavutluk CumhurbaÅŸkanÄ± oldu
Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkan Vekili Kyo-ahn ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Kuzey Kore'nin Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± balistik fÃ¼ze denemesi karÅŸÄ±sÄ±nda her iki Ã¼lkeye de gÃ¼vence verdi
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana Ã§ekiÅŸen iki bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§ ABD ve Rusya, PYD'nin kontrolÃ¼ndeki Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ kasabasÄ± iÃ§in iÅŸbirliÄŸine baÅŸladÄ±
Wikileaks internet sitesi, ABD Merkezi Haberalma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) Siber Ä°stihbarat Merkezi'nden geldiÄŸini iddia ettiÄŸi binlerce belge yayÄ±mladÄ±
Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Filistinli yaralandÄ±
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± ile Pakistan BaÅŸbakanÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kovacs, "Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik verilecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail Enerji, AltyapÄ± ve Su KaynaklarÄ± BakanÄ± nisanda Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Atlantik Konseyi toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunmasÄ± bekleniyor.