NahÃ§Ä±van'daki Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±na turist ilgisi

Azerbaycan'Ä±nÂ NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'ndekiÂ Ashab-Ä± Kehf Dini-Medeni Kompleksi, yÄ±lÄ±n her mevsiminde farklÄ± Ã¼lkelerden gelen ziyaretÃ§ileri aÄŸÄ±rlÄ±yor.
Culfa ÅŸehrinde bulunan, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik kÃ¼ltÃ¼rlerinin izlerine rastlanan ve Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden gelenlerin ziyaret ettiÄŸi Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±, baÅŸta TÃ¼rkiye ve Ä°ran olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden gelenÂ turistlerden ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
Åžehir merkezine karayoluyla 1 saatlik mesafede bulunan maÄŸaralar,Â inanÃ§ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan NahÃ§Ä±van'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k turizm merkezi konumunda.
Ashab-Ä± Kehf Ziyareti Dini ve Medeni Abide Kompleksi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Qurbanov Qaraj SevdimalÄ±oÄŸlu, maÄŸaralarÄ±n inanÃ§ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Kompleksin bÃ¶lgenin en deÄŸerli turizm alanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu anlatan SevdimalÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼m dÃ¼nyadan ziyaretÃ§iler geliyor. KardeÅŸ TÃ¼rkiye'den, Ä°ran'dan, Amerika, Ä°ngiltere, Fransa, Japonya, Malezya'dan ve Arap Ã¼lkelerinden, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadan turistlerin geldiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Mesela, BakÃ¼'de uluslararasÄ± bir toplantÄ±ya dÄ±ÅŸarÄ±dan insanlar gelince de gelip burayÄ± ziyaret ediyorlar. Ulu Ã¶nderimiz Haydar Aliyev burayÄ± devlet iÅŸletmesi haline getirdi, Dini-Medeni Kompleks olarak kayÄ±tlara alÄ±ndÄ±."
Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±nÄ± ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'den gelen Cengiz Erdener ise "Ã‡ok gÃ¼zel ve ilginÃ§ bir yer, dini yÃ¶nden de doyurucu bir yer. Gezerken Ã§ok zevk aldÄ±m, Ã§ok gÃ¼zel dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸlar. Manevi deÄŸeri olduÄŸu iÃ§in daha Ã¶nemli, gezerken insan bÃ¼yÃ¼k bir haz alÄ±yor. Kur'an-Ä± Kerim'de de geÃ§iyor, bÃ¶yle dini bir temeli olan bir alanÄ± gezmekten dolayÄ± Ã§ok mutluyum." diye konuÅŸtu.
ZiyaretÃ§ilerden HÃ¼lya Arslan da "Buralar bana huzur verdi, daÄŸlar, doÄŸal yapÄ±sÄ±, insanlarÄ±n gÃ¼zelliÄŸi huzur vericiydi. Ã‡ok huzurlu bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye'ye dÃ¶neceÄŸim. Ä°nanÄ±lmaz bir gÃ¼zellik. BurayÄ± ziyaret ettiÄŸim iÃ§in kendimi Ã§ok iyi hissediyorum. Ã‡ok duygulandÄ±m aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Azerbaycan ve NahÃ§Ä±van halkÄ±na saygÄ±larÄ±mÄ± iletiyorum, Ã§ok gÃ¼zel bir karÅŸÄ±lama yaptÄ±lar." dedi.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Bab'daki ailelerin temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ilÃ§eye 25 araÃ§tan oluÅŸan yardÄ±m konvoyu gÃ¶nderdi
Azerbaycan'Ä±n NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'nde bulunan Ashab-Ä± Kehf Dini-Medeni Kompleksi, 4 mevsim dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± Ã¼lkelerinden gelen turistler tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlara hitaben, "Hangi engeli koyarlarsa koysunlar, sizler, sizler iÃ§in ilan edilen tarihler iÃ§erisinde sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±za giderek oylarÄ±nÄ±zÄ± muhakkak kullanÄ±n" dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "BazÄ± AvrupalÄ± siyasiler ve basÄ±n 'Referandumdan evet Ã§Ä±kmasÄ±n' diye Ã§Ä±rpÄ±nÄ±yor. BoÅŸuna uÄŸraÅŸmayÄ±n. Buna siz deÄŸil, millet karar verecek" dedi
YÄ±ldÄ±rÄ±m, vesayet odaklarÄ±nÄ±n iktidar olma, milletin gÃ¶nlÃ¼ne girme ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tehditlerle siyasete ayar vererek, bugÃ¼nlere geldiler" ifadesini kullandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki askeri hastaneye dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ifadelerle kÄ±nadÄ±
AB Daimi Temsilcisi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KaymakcÄ±, "Avrupa Parlamentosu koridorlarÄ±nda PKK sembollerini gÃ¶rmek ve onlarÄ±n etkinlikler dÃ¼zenlemesi Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. AynÄ± durum FETÃ– iÃ§inde geÃ§erli" dedi
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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 156'sÄ± Kara Harp Okulu Ã¶ÄŸrencisi, 8'i rÃ¼tbeli 164 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§tÄ±
SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ, gayrimenkul sertifikalarÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n bir ev veya iÅŸ yerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± satÄ±n almalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran bir finansal araÃ§ olduÄŸunu bildirdi
ASO, Ã‡ek Enerji Sanayi BirliÄŸi ve Rusya'dan CICE&T ile nÃ¼kleer enerjide eÄŸitim ve teknoloji transferi alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±
NÃ¼kleer endÃ¼strinin Ã¶nde gelen yerli ve yabancÄ± temsilcileri, 4â€™Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± NÃ¼kleer Santraller Zirvesi iÃ§in Ä°stanbulâ€™da buluÅŸtu
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde devam eden bÃ¼yÃ¼k operasyonda 9 PKK'lÄ± etkisiz hale getirilirken, 1 uzman Ã§avuÅŸ ÅŸehit oldu.
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