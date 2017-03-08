GÃ¼ncelleme: 02:20, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

NahÃ§Ä±van'daki Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±na turist ilgisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'Ä±nÂ NahÃ§Ä±van Ã–zerk Cumhuriyeti'ndekiÂ Ashab-Ä± Kehf Dini-Medeni Kompleksi, yÄ±lÄ±n her mevsiminde farklÄ± Ã¼lkelerden gelen ziyaretÃ§ileri aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Culfa ÅŸehrinde bulunan, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik kÃ¼ltÃ¼rlerinin izlerine rastlanan ve Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden gelenlerin ziyaret ettiÄŸi Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±, baÅŸta TÃ¼rkiye ve Ä°ran olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¼lkeden gelenÂ turistlerden ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

Åžehir merkezine karayoluyla 1 saatlik mesafede bulunan maÄŸaralar,Â inanÃ§ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan NahÃ§Ä±van'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k turizm merkezi konumunda.

Ashab-Ä± Kehf Ziyareti Dini ve Medeni Abide Kompleksi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Qurbanov Qaraj SevdimalÄ±oÄŸlu, maÄŸaralarÄ±n inanÃ§ turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kompleksin bÃ¶lgenin en deÄŸerli turizm alanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu anlatan SevdimalÄ±oÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼m dÃ¼nyadan ziyaretÃ§iler geliyor. KardeÅŸ TÃ¼rkiye'den, Ä°ran'dan, Amerika, Ä°ngiltere, Fransa, Japonya, Malezya'dan ve Arap Ã¼lkelerinden, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyadan turistlerin geldiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Mesela, BakÃ¼'de uluslararasÄ± bir toplantÄ±ya dÄ±ÅŸarÄ±dan insanlar gelince de gelip burayÄ± ziyaret ediyorlar. Ulu Ã¶nderimiz Haydar Aliyev burayÄ± devlet iÅŸletmesi haline getirdi, Dini-Medeni Kompleks olarak kayÄ±tlara alÄ±ndÄ±."

Ashab-Ä± Kehf maÄŸaralarÄ±nÄ± ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiye'den gelen Cengiz Erdener ise "Ã‡ok gÃ¼zel ve ilginÃ§ bir yer, dini yÃ¶nden de doyurucu bir yer. Gezerken Ã§ok zevk aldÄ±m, Ã§ok gÃ¼zel dÃ¼zenleme yapmÄ±ÅŸlar. Manevi deÄŸeri olduÄŸu iÃ§in daha Ã¶nemli, gezerken insan bÃ¼yÃ¼k bir haz alÄ±yor. Kur'an-Ä± Kerim'de de geÃ§iyor, bÃ¶yle dini bir temeli olan bir alanÄ± gezmekten dolayÄ± Ã§ok mutluyum." diye konuÅŸtu.

ZiyaretÃ§ilerden HÃ¼lya Arslan da "Buralar bana huzur verdi, daÄŸlar, doÄŸal yapÄ±sÄ±, insanlarÄ±n gÃ¼zelliÄŸi huzur vericiydi. Ã‡ok huzurlu bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye'ye dÃ¶neceÄŸim. Ä°nanÄ±lmaz bir gÃ¼zellik. BurayÄ± ziyaret ettiÄŸim iÃ§in kendimi Ã§ok iyi hissediyorum. Ã‡ok duygulandÄ±m aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Azerbaycan ve NahÃ§Ä±van halkÄ±na saygÄ±larÄ±mÄ± iletiyorum, Ã§ok gÃ¼zel bir karÅŸÄ±lama yaptÄ±lar." dedi.