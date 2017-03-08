YÄ±ldÄ±rÄ±m: KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¼zel anlattÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen otoyol aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸtu.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gÃ¼ndeminde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun sisteme iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma yaratan sÃ¶zleri vardÄ±.
"Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini biz ne kadar anlatalÄ±m diye uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Ama aslÄ±nda biz SayÄ±n KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na teÅŸekkÃ¼r etmemiz lazÄ±m. Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Åžimdi BaÅŸbakan ile CumhurbaÅŸkanÄ± ayrÄ± partiden olursa anlaÅŸamazsa ne olacak dedi. Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Kemal Bey bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye anlattÄ±. Bu sistem bunu getiriryor. AnlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± yetki karmaÅŸasÄ±nÄ± bitiriyor. Bir detay var sistemin deÄŸiÅŸtiÄŸinin farkÄ±nda deÄŸil. Onu da yorgunluÄŸuna verelim."
YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu gelen sistemle artÄ±k TÃ¼rkiye'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olay olmaktan Ã§Ä±kacak" diyerek ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"HatÄ±rlayÄ±n 1971'de askerler ÅŸu ismi seÃ§mezseniz meclisi bombalarÄ±z dediler. Daha sonra AK Parti dÃ¶nemine geldik. 2007'de cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± bize seÃ§tirmediler. 367 icadÄ± Ã§Ä±kardÄ±lar. Biz bunlarÄ±, dayatmalarÄ± tanÄ±mayÄ±z dedik. Bizim tanÄ±yacaÄŸÄ±mÄ±z tek merci millettir dedik.
Åžimdi cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± millet seÃ§iyor. Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin en Ã¶nemli kÄ±smÄ± artÄ±k hÃ¼kÃ¼metler sandÄ±kta vatandaÅŸ tarafÄ±ndan kuruluyor. Siz seÃ§im yaparken 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na TÃ¼rkiye'yi tamamen yÃ¶netecek kadrolarÄ± da seÃ§iyorsunuz. BÄ°r dahaki seÃ§imde isterseniz yeniden seÃ§iyor istemezseniz deÄŸiÅŸtiriyorsunuz."
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:
"Bu otoyolu yaparken Ä°zmirlilere bir sÃ¶z verdim. Ä°stanbul'dan baÅŸlayÄ±p Ä°zmir'e gelmeyecek. Hem Ä°stanbul'dan hem Ä°zmir'den baÅŸlayacak dedim. Ä°stanbul'dan yola Ã§Ä±ktÄ±k, Ä°zmir'den de yola Ã§Ä±ktÄ±k BalÄ±kesir'de buluÅŸacaÄŸÄ±z. Onlar konuÅŸur AK Parti yapar.
Bursa'ya kadar da 85 kilomtre otoyol bitti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde onu da aÃ§acaÄŸÄ±z. Ä°zmir tarafÄ±ndan 26 kilometre bitti, ÅŸimdi onu aÃ§Ä±yoruz. Bu yol ne anlama geliyor? Bu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yol 3 gidiÅŸ 3 geliÅŸ, 2 tane tÃ¼nel var.Â
Yol medeniyettir. Bir Ã¼lkenin atar damarÄ±dÄ±r. Ä°ktidara geldiÄŸimiz ilk gÃ¼nden bu yana, yol, su, iletiÅŸim konusuna Ã§ok Ã¶nem verdik. Kurucu genel baÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nda yollarÄ± olmazsa olmaz gÃ¶rdÃ¼. Biz de onun talimatÄ±yla yollarÄ± bÃ¶ldÃ¼k, gÃ¶nÃ¼lleri birleÅŸtirdik.
Yollar geliÅŸtikÃ§e, TÃ¼rkiye geliÅŸtikÃ§e Ã¼lkemizin muhasÄ±r medeniyetler seviyesine olan yolculuÄŸu da devam edecek. AmacÄ±mÄ±z yollarÄ± yaparken, ÅŸehirleri en kÄ±sa yoldan en gÃ¼venli ÅŸekilde birbirine baÄŸlamak.Â Bu aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°stanbul-Ä°zmir otoyolu sadce bu iki ÅŸehire yaramÄ±yor. Bu yol 2018'de bitmiÅŸ olacak. Ä°stanbul-Ä°zmir arasÄ± 2 saat 50 dakikaya dÃ¼ÅŸecek.
Ä°zmir iÃ§in yeni bir proje var. Kuzey Otoyolu, Ã‡iÄŸli'den baÅŸlÄ±yor, Bergama'ya kadar, Koyundere'ye kadar bitirdik. Menemen'e doÄŸru 6 kilomtre bitmek Ã¼zere. Bunun Ã¼zerine 76 kilometrelik kÄ±smÄ±nÄ± da ihale ettik, baÅŸlÄ±yor. Trafik Ã§ilesi sona erecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine iliÅŸkin sÃ¶zleri iÃ§in "Bizim anlatamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok gÃ¼zel anlattÄ±" dedi
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