DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

12:32, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

"Rusya, Vaer'de ateÅŸkese garanti vermiyor"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de rejimin hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu son bir ayda 51 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Humus'un merkez semtlerinden Vaer iÃ§in rejim gÃ¼Ã§lerinin garantÃ¶rÃ¼ Rusya'nÄ±n "ateÅŸkes konusunda gÃ¼vence vermediÄŸi" belirtiliyor.

Humus'ta muhaliflerin elinde kalan son bÃ¶lgelerden Vaer'de yaklaÅŸÄ±k 60 bin sivil, son 3 yÄ±ldÄ±r BeÅŸÅŸar Esed rejiminin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda hayat mÃ¼cadelesi veriyor.

BeÅŸÅŸar Esed rejimi, beÅŸ aydÄ±r insani yardÄ±m giriÅŸine de izin vermediÄŸi semte yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.

Vaer yerel meclisi, rejimin ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu son bir ayda 51 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 320'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Sivil savunmaya baÄŸlÄ± hastanelerin acil yardÄ±m merkezleri de bu sÃ¼rede 4 defa hedef alÄ±ndÄ±.

VAER HALKI YARDIMA MUHTAÃ‡

BeÅŸ aydÄ±r insani yardÄ±mdan yoksun kalan Vaer'de halk, elektrik ve suya eriÅŸimde de bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor. Korku iÃ§indeki aileler, yer altÄ±na inÅŸa ettikleri sÄ±ÄŸÄ±naklarda kalÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) ait yardÄ±m tÄ±rlarÄ± 21 Åžubat'ta semte girmeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, ancak bu giriÅŸim rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan engellenmiÅŸti.

Bu geliÅŸmeden iki gÃ¼n sonra Humus'ta rejime ait istihbarat binalarÄ±na bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.

SaldÄ±rÄ±yÄ± "Åžam'Ä± Ã–zgÃ¼rleÅŸtirme Heyeti" (Tahrir Åžam) grubu Ã¼stlense de Esed rejimi, bunu Vaer'deki sivil halkÄ± bombalamak iÃ§in fÄ±rsat olarak gÃ¶rdÃ¼.

Vaer'in basÄ±n merkezi sorumlusu Usame Ebu Zeyd yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stihbarat binalarÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lardan sonra rejim, Vaer'i sorumlu tutarak, saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸiddetini artÄ±rdÄ±. Bu eylemin Vaer'den dÃ¼zenlenmesi imkansÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lge tamamen kuÅŸatma altÄ±nda." dedi.

"RUSLAR ATEÅžKESLE Ä°LGÄ°LÄ° GARANTÄ° VERMEDÄ°"

Ebu Zeyd, Ã¶nceki gÃ¼n semtin ileri gelenlerinin oluÅŸturduÄŸu bir heyetin, Rus yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ruslar, ateÅŸkesle ilgili hiÃ§bir garanti vermedi. Ancak semtte ateÅŸkesi saÄŸlamak iÃ§in bir taslak anlaÅŸma metni sunacaklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. Bizim heyetimiz de taslaÄŸÄ± inceleyecek." ifadelerini kullandÄ±.

Rejim ile yerel meclisler ve askeri muhalifler arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸmayla son iki yÄ±lda muhalifler ve ailelerinden oluÅŸan iki bin kiÅŸi, Ä°dlib'e tahliye edilmiÅŸti.

Suriye genelinde ateÅŸkes, 30 AralÄ±k 2016'da TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ilan edilmiÅŸti. Ankara'nÄ±n garantÃ¶r olduÄŸu muhalifler ateÅŸkese uyarken, rejim gÃ¼Ã§leri ve yabancÄ±sÄ± terÃ¶rist gruplar ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.