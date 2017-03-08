DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

12:43, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

"Irak'Ä±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ borcu 119 milyar dolara yÃ¼kseldi"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§ ve dÄ±ÅŸ borcun 119 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸi Irak'ta, terÃ¶rden zarar gÃ¶ren bÃ¶lgelerin imarÄ± iÃ§in Ä°ngiltere ile imzalanan 12 milyar dolarlÄ±k krediden yanlÄ±ÅŸ mali politikalar sebebiyle istifade edilemeyeceÄŸi belirtiliyor.

Uzmanlar, yolsuzluklar ve hÃ¼kÃ¼metin yanlÄ±ÅŸ mali politikalarÄ± sebebiyle dÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ petrol ihracatÃ§Ä±sÄ± konumundaki Irak'Ä±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ borcunun 119 milyar dolara yÃ¼kseldiÄŸine dikkati Ã§ekerek, 2003 sonrasÄ± altyapÄ± ve imar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerekÃ§esiyle alÄ±nan kredilerin ise bu alana harcanmayarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Irak Meclisi Maliye Komitesi Ãœyesi Macide Temimi bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak'Ä±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ borcu 119 milyar dolara yÃ¼kseldi. 2004 yÄ±lÄ±nda borÃ§lanma konusunda yeni strateji benimsendi ve borÃ§lar azaldÄ±. Ancak yanlÄ±ÅŸ mali politikalar ve bÃ¼yÃ¼k yolsuzluklarÄ±n yaÅŸanmasÄ± devletin dÄ±ÅŸarÄ±ya borÃ§lanmasÄ±na neden oldu." dedi.

Temimi, 2003 Ã¶ncesi devrik lider Saddam HÃ¼seyin hÃ¼kÃ¼metinin dÄ±ÅŸ borcunun 80 milyar dolar olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "BugÃ¼n Irak'Ä±n borÃ§landÄ±ÄŸÄ± 119 milyar dolarÄ±n faizini ise halka Ã¶detecekler. YanlÄ±ÅŸ mali politika ve yolsuzluk yapanlar cezalandÄ±rÄ±lmÄ±yor. En son Ä°ngiltere'den alÄ±nan 12 milyar dolarlÄ±k kredi de yine kayÄ±plara karÄ±ÅŸacak ve belirli kiÅŸilerin cebine girecek." ifadesini kullandÄ±.

Irak'a altyapÄ± imarÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸlanan finansmanÄ±n da "boÅŸa gittiÄŸini" dile getiren Temimi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AlÄ±nan baÄŸÄ±ÅŸlarla herhangi bir imar ve altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil. AlÄ±nan kredilerle gerÃ§ek anlamda bir yatÄ±rÄ±m projesi gerÃ§ekleÅŸtirilmiyor. SahayÄ± aynÄ± grup ve kiÅŸiler kontrol ediyor. Bunlar, alÄ±nan kredileri kendi aralarÄ±nda bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼yor. BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi de yolsuzluk yapanlarÄ± cezalandÄ±rmÄ±yor. Bu iÅŸ sadece aÃ§Ä±klama yapmakla olmaz. Sahada somut geliÅŸmeleri gÃ¶remiyoruz."

KREDÄ°LERÄ°N FAYDASI YOK

IraklÄ± Ekonomist Dr. Selama Simesim de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak hÃ¼kÃ¼metinin Ä°ngiltere'den aldÄ±ÄŸÄ± kredinin altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Bu alanda "sadece Ä°ngiliz ÅŸirketlerin Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ± ÅŸartÄ±na" dikkati Ã§eken Simesim, hÃ¼kÃ¼metin finansal kriz yÃ¶netimini eleÅŸtirerek, "Partilere yakÄ±n olmayan IraklÄ± ÅŸirketlere ihalelere katÄ±lma izni verilmiyor. Burada bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk ve hizipÃ§ilik sÃ¶z konusu. Irak'ta ekonomik durgunluk var. AlÄ±nan kredilerin hiÃ§bir faydasÄ± olmuyor Ã§Ã¼nkÃ¼ yanlÄ±ÅŸ mali politikalar izleniyor ve devletin hiÃ§bir kademesinde mali denetim sÃ¶z konusu deÄŸil." gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Irak Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vekaleten yÃ¼rÃ¼ten Abdurrezzak Ä°sa ile Ä°ngiltere'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Frank Baker, 5 Mart'ta baÅŸkent BaÄŸdat'taki Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda 12 milyar dolar kredi iÃ§in mutabakat zaptÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Irak hÃ¼kÃ¼meti, yakÄ±n zamanda terÃ¶rle mÃ¼cadele ve altyapÄ± projelerini desteklemek iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 100 milyon dolarlÄ±k bir kredi de Japonya'dan almÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼metin ayrÄ±ca geri Ã¶demesi ABD tarafÄ±ndan garantilenen 1 milyar dolarlÄ±k devlet tahvili ihraÃ§ ettiÄŸi de bildirilmiÅŸti. ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak hÃ¼kÃ¼metinin yÃ¼zde 100, ABD garantili 1 milyar dolarlÄ±k devlet tahvili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

UluslararasÄ± basÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Irak'a 2003 sonrasÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 1 trilyon 50 milyon dolar paranÄ±n girdiÄŸi ancak Ã¼lkedeki hÃ¼kÃ¼metlerin izlediÄŸi yanlÄ±ÅŸ mali politikalar ve devleti kemiren yolsuzluklar nedeniyle bu meblaÄŸÄ±n altyapÄ± ve halka hizmet alanÄ±nda kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.