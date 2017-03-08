12:52, 08 Mart 2017 Çarşamba

ABD'de çifte Trump protestosu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı gösteride Başkan Donald Trump protesto edildi.

Kluczynski Federal Binası önünde başlayan gösterilerin ilki, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişilik gösterici grubu, Başkan Trump’ı ve politikalarını eleştirdi. Trump öncesine dayanan kadın çalışanlara yönelik ücret eşitsizliğinin, yeni dönemde de devam ettiği vurgulanan eylemde, “Ücret adaleti istiyoruz”, “Haksızlığa son” ve “Trump'a, Ku Klux Klan’a ve ırkçı ABD'ye hayır" yazılı pankartlar taşındı.

Konuşmaların ardından grup, State Caddesi üzerindeki “Target” mağazasına kadar yürüdü. Mağazanın girişini kapatan eylemciler, konuşma yaptıkları süre boyunca içeri giriş ve çıkışlara izin vermedi. Target’ın kadın çalışanları “sömürdüğünü” öne sürülen gösteri sırasında çok sayıda kadın polis memurunun da görev yaptığı gözlendi.

Kentteki ikinci gösterinin hedefinde ise Trump’ın yanı sıra Chicago polisi vardı. İlk gösteri ile aynı yerde başlayan gösteri, yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen yürüyüşle devam etti. Polis şiddetine dikkati çekmek isteyen eylemciler, “Siyahların hayatı da önemlidir” ve “Adalet yoksa barış da yok” şeklinde sloganlar atarak Trump Tower önüne kadar yürüdü. Polisin, sivil bir mekanizma tarafından denetlenmesi gerektiğinin altı çizilen eylem olaysız sona erdi.