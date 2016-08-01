13:03, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda DEAÅž ÅŸÃ¼phelisi yakalandÄ±





Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddia edilen kadÄ±n yakalandÄ±. 3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler, GÃ¼veÃ§Ã§i Mahallesi'nden bir kadÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Suriye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± A.M, yapÄ±lan gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±nda DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Daha sonra adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheli, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Ä°lgili Konular Hatay

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.