13:20, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°sveÃ§'te boÅŸalan milletvekilliÄŸine bir TÃ¼rk getirildi





Ä°sveÃ§'teki TÃ¼rk asÄ±llÄ± siyasetÃ§i Sultan Kayhan, Sosyal Demokrat Ä°ÅŸÃ§i Partisinden milletvekili oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk asÄ±llÄ± kadÄ±n siyasetÃ§i Sultan Kayhan, Ä°sveÃ§'te iktidardaki Sosyal Demokrat Ä°ÅŸÃ§i Partisinden milletvekili seÃ§ildi. BoÅŸalan milletvekilliÄŸi sandalyesine, yedek liste 1.sÄ±rada olan 29 yaÅŸÄ±ndaki Sultan Kayhan geÃ§ti.

Kayhan, Ä°sveÃ§ parlamentosunda gÃ¶rev yapacaÄŸÄ± 2 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde eÅŸitlik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±kla mÃ¼cadele gibi konularda Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Konya'nÄ±n Kulu ilÃ§esinden Ä°sveÃ§'e yerleÅŸen bir iÅŸÃ§i ailesinin kÄ±zÄ± olan Sultan Kayhan, 7 yÄ±ldÄ±r siyasetteydi. 2014 genel seÃ§imlerinde Sosyal Demokrat Ä°ÅŸÃ§i Partisinden 12. sÄ±rada milletvekili adayÄ± olan Kayhan seÃ§ilememiÅŸ ancak yedekler arasÄ±nda 1. sÄ±rada yer almÄ±ÅŸtÄ±.



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