13:40, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°badi'den gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, SÃ¼leymaniye Amerikan Ãœniversitesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen forumda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini ulusal ÅŸemsiye altÄ±nda toplanmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yorum. Siyasi partilere baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri olmamalÄ±. KÃ¼rt vatandaÅŸ da bu gÃ¼cÃ¼n kendisini temsil ettiÄŸini gÃ¶rmeli. Bunu da birleÅŸerek yakÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz." dedi.

Musul'u kurtarmak iÃ§in Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne (IKBY) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerle yaptÄ±klarÄ± iÅŸbirliÄŸini hatÄ±rlatanÂ Ä°badi, "Daha Ã¶nce IraklÄ± gÃ¼Ã§lerle KÃ¼rt gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma varken bugÃ¼n PeÅŸmerge ile yan yana mÃ¼cadele veriyoruz." ifadelerini kullandÄ±. Ä°badi, Ã¼lkedeki tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeleri, Ã¼zerinde anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istediklerini dile getirdi.

DEAÅž'IN VERDÄ°ÄžÄ° ZARAR 35 MÄ°LYAR DOLARI AÅžTI

DEAÅž'Ä±n Ã¼lkeye verdiÄŸi zararÄ±n 35 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Irak BaÅŸbakanÄ±, Musul'un yakÄ±nda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°badi ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Musul, tÃ¼m IraklÄ±larÄ±n Ã§abasÄ±yla yakÄ±nda kurtarÄ±lacak. Ä°lk baÅŸlarda Musul'a gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdiÄŸimizde 'Musul'u geri almak zordur' ÅŸeklinde tebliÄŸler aldÄ±k ve zaman kaybÄ± diye eleÅŸtirilere maruz kaldÄ±k. Ancak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz kurtarma operasyonu iÃ§in kendi aralarÄ±nda yarÄ±ÅŸa girmiÅŸ durumda. Operasyonlar sona erdiÄŸinde Musul halkÄ± Musul'u, SÃ¼leymaniye halkÄ± SÃ¼leymaniye'yi ve Basra halkÄ± da Basra'yÄ± yÃ¶netecek. Federal yÃ¶netimler, vilayetlerde hakimiyet sÃ¼rmemeli."