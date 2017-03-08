13:47, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

'Ä°stanbul'da 2 ayda 100 bin yeni istihdam olacak'



Foto: ArÅŸiv

Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar, istihdam seferberliÄŸi kapsamÄ±nda Ä°TO Ã¼yelerinin 2 ayda 100 binin Ã¼zerinde yeni istihdam oluÅŸturmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±Â (Ä°TO) BaÅŸkanÄ±Â Ä°brahim Ã‡aÄŸlar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±nÂ istihdam seferberliÄŸiÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ilk ayÄ±ndaÂ Ä°TOÂ Meclis ve Meslek Komitesi Ã¼yesi 294 firmanÄ±n, 2 bin 326 kiÅŸiyi iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Ä°stihdam seferberliÄŸinde Ä°stanbul'un tamamÄ± iÃ§in de yeni istihdam rakamlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli kurumlardan kendilerine gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡aÄŸlar, ocak ayÄ±nda 50 binden fazla yeni istihdam saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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