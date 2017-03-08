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04:39, 09 Mart 2017 PerÅŸembe
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 02:17, 09 Mart 2017 PerÅŸembe

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Kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyaran enzim keÅŸfedildi
Kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyaran enzim keÅŸfedildi

Bilim adamlarÄ±, hÃ¼creler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayan sitokin tÃ¼rÃ¼ bir enzimin, kansere karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini uyararak tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumunu gerilettiÄŸini keÅŸfetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Chicago Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±, fareler Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ±Â deneylerde, LIGHT adlÄ± enzimin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemininÂ kanserle mÃ¼cadeleÂ eden doÄŸal T-hÃ¼crelerini etkinleÅŸtirerekÂ tÃ¼mÃ¶rÂ oluÅŸumunu gerilettiÄŸini belirledi.

Chicago Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi NÃ¶roloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden DoÃ§. Dr. Ajay Maker Ã¶nderliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada bilim adamlarÄ±, insanlardaki kolon kanserinin bir eÅŸdeÄŸeri aktarÄ±lan farelerde LIGHT enzimi arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda T-hÃ¼crelerinin tÃ¼mÃ¶r oluÅŸumlarÄ±nÄ± geriletmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve enzim aktarÄ±mÄ± durdurulduÄŸunda dahi baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin tepkisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶zledi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ± "Cancer Research" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.



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