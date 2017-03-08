13:51, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Arap aÅŸiretlerden PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul vilayetindeki Ã¶nde gelen Arap aÅŸiretleri, PKK'nÄ±n Sincar'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Duhok kentinde bir araya gelen 20 Arap aÅŸireti temsilcisi dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, PKK'lÄ± yerel militanlarÄ±n Suriyeli PeÅŸmergelere saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. AÅŸiretler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ortak bildiriyi okuyan Cuburi AÅŸireti lideri Åžeyh Sabah Abid, "PKK'nÄ±n bÃ¶lgede bulunmasÄ±nÄ± kabul etmiyoruz. PKK, Sincar ve diÄŸer bÃ¶lgeleri derhal terk etmelidir. Musul'daki Arap ÅŸiretleri olarak PKK'nÄ±n, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Abid, PKK'nÄ±n, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmak suretiyle Musul'da Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±karma ve istikrarsÄ±zlÄ±k yaratma Ã§abasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda eski Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri el-Maliki'nin olduÄŸunu iddia ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Åžengal'deki (Sincar) PKK militanlarÄ±, Maliki'nin komutasÄ±ndadÄ±r. Bu militanlar, Kimyasal Ali'den (Ali Hasan Mecid, Saddam HÃ¼seyin'in kuzeni) bile daha kÃ¶tÃ¼ler. Maliki dÃ¶neminde PeÅŸmerge'nin maaÅŸÄ± kesildi ve DEAÅž gÃ¼Ã§lenip bÃ¶lgeyi iÅŸgal etti. Åžimdi de PKK'yÄ± KÃ¼rdistan BÃ¶lgesi'ne ve tÃ¼m bÃ¶lgeye karÅŸÄ± bir silah olarak kullanmaktadÄ±r. Irak'taki unsurlar arasÄ±nda mezhepsel ve etnik Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± derinleÅŸtirmeyi hedeflemektedir."

Maliki'nin talimatÄ± doÄŸrultusunda Sincar ilÃ§esindeki PKK Ã¼yelerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Abid, "Åžengal, PeÅŸmerge'nin dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ kan ile kurtarÄ±ldÄ±. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlere, PKK'nÄ±n Åžengal ve tÃ¼m bÃ¶lgelerden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyoruz." diye konuÅŸtu.

"PKK'NIN PEÅžMERGE'YE SALDIRISI KIRMIZI Ã‡Ä°ZGÄ°MÄ°Z"

"PKK'nÄ±n, PeÅŸmerge'ye ya da diÄŸer gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rmasÄ± Musul aÅŸiretleri iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgidir" ifadesini kullanan Abid, merkezi hÃ¼kÃ¼met ve ilgili birimlerin PKK'yÄ± Sincar'dan Ã§Ä±kartmamasÄ± durumunda kendi imkanlarÄ±yla duruma mÃ¼dahale edeceklerini belirtti.

PKK'nÄ±n bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik ve istikrarÄ± baltaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Abid, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"PKK anarÅŸi ve huzursuzluk Ã§Ä±kartmak iÃ§in bÃ¶lgede bulunmaktadÄ±r. Dini ve etnik unsurlarÄ±n arasÄ±ndaki gÃ¼veni zedelemek ve nifak tohumlarÄ± saÃ§mak arzusundadÄ±r. PKK bÃ¶lgedeki bazÄ± devletlerin planÄ±nÄ± uygulamak amacÄ±yla Irak'ta bulunmaktadÄ±r."

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na Åžamer, CiheÅŸ, Tay, Hadidi, RaÅŸid, Cubur, Naim, Lehib, Sade el-Muammer, Hazrec, Abbasin, Elvez, Bagare, DÃ¼leymi, Sabavin, Zobih, Ebu Selame, Ubeyd, Serabin ve Ebu Halid olmak Ã¼zere 20 aÅŸiretin temsilcisi katÄ±ldÄ±.