14:18, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Kanada'da musluklardan pembe su aktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada'da bir kasabada, musluklardan pembe su akmasÄ± Ã¼zerine yetkililer halktan Ã¶zÃ¼r diledi.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Alberta eyaletine baÄŸlÄ± Onoway kasabasÄ± halkÄ±, su arÄ±tma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu musluklardan pembe su akmasÄ± Ã¼zerine belediyeye ÅŸikayette bulundu.

Belediye BaÅŸkanÄ± Dale Krasnow, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kamu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tehlike altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, pembe suyun, su arÄ±tma sÃ¼recinde kullanÄ±lan potasyum permanganatÄ±n yan etkisi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Krasnow, "Bu, muhakkak ders alacaÄŸÄ±mÄ±z ve aynÄ± ya da benzer ÅŸartlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda daha iyi bir karÅŸÄ±lÄ±k vermek iÃ§in strateji geliÅŸtirmemiz gereken bir durumdur." dedi.

Potasyum permanganatÄ±n, sudaki demir ve hidrojen sÃ¼lfÃ¼rÃ¼ temizlemek iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran yetkililer, bir vananÄ±n arÄ±zalanmasÄ± sonucu kimyasalÄ±n su deposuna aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Su deposunun boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kimyasallardan bazÄ±larÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±m sisteminde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren yetkililer, "MusluklarÄ±nÄ±zdan pembe su geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼rseniz, normal arÄ±tma sÃ¼recinde sudaki demir ve manganezi gidermek iÃ§in potasyum permanganat kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ve halk asla risk altÄ±nda deÄŸildir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne gÃ¶re kimyasal ciltte tahriÅŸe yol aÃ§abilir ancak kasabada bu konuda herhangi bir vaka kaydedilmedi.