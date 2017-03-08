14:33, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





HDP Sakarya Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'da PKK'ya yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet Bayram gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã–zel SoruÅŸturma BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bayram hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Bayram, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" suÃ§lamasÄ±yla Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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