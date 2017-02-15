14:37, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da 16 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "askerlere ve sivillere karÅŸÄ± terÃ¶r eylemlerine katÄ±ldÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi" ile aranan 16Â Filistinlinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SÃ¶z konusu Filistinlilerin, sorgulanmak Ã¼zere gÃ¼venlik birimlerine sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te evlere sÄ±k sÄ±k baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.

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