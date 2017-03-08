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15:08, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
14:43, 08 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± liderden TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri
Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± liderden TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri Geert Wilders, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla cumartesi gÃ¼nÃ¼ Hollanda'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili etkinliÄŸini protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hollanda'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi (PVV) lideriÂ Geert Wilders, TÃ¼rkiye'nin Lahey BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde TÃ¼rkÃ§e ve Hollandaca "Uzak dur, bu bizim Ã¼lkemiz" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±.

PW lideri Wilders, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye'de halk oylamasÄ±na sunulan yeni anayasanÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ±na daha fazla gÃ¼Ã§ verdiÄŸini belirterek "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Hollanda'ya gelip bizim Ã¼lkemizde bÃ¶yle bir rejim iÃ§in lobi yapmasÄ±na izin veremeyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Hollanda hÃ¼kÃ¼metinin etkinliÄŸi engellenmekte Ã§ok etkisiz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±,Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nÄ±n neden engellenmediÄŸini hala anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Wilders, TÃ¼rk bakanlarÄ±n 16 Nisan'da yapÄ±lacak referanduma kadar geÃ§ici sÃ¼reyle "istenmeyen adam" ilan edilmesini istedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun cumartesi gÃ¼nÃ¼ Hollanda'ya gelmesi durumunda Ã¼lkeye girmesine izin verilmeyip TÃ¼rk bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyle tekrar Ã¼lkesine gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸini ileri sÃ¼ren Wilders, "BurasÄ± bizim Ã¼lkemiz. TÃ¼rk bakanlarÄ±nÄ± lobi yapmasÄ± iÃ§in Ã¼lkemizde kabul etmiyoruz." dedi.

Wilders, TÃ¼rk bakanlarÄ±n referandum kampanyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de yapmalarÄ± gerektiÄŸini savunarak, "Bana gÃ¶re, Hollanda'da Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸilerin Ã¼lkemizde seÃ§imlere katÄ±lma hakkÄ±na zaten sahip olmamasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.



Ä°lgili Konular Hollanda TÃ¼rkiye wilders
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